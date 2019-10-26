蘋果新專利展示Apple Pencil無限可能　可無線充電並延伸至iPhone、iPad

▲ Apple Pencil 未來可無線充電，示意圖。（圖／記者邱倢芯攝）

記者余弦妙／綜合報導

美國專利商標局在近日通過了蘋果的一項專利申請，主要涉及無線技術的擴展，尤其是設備的無線充電系統。蘋果這部份的發明已經用於Apple Pencil的無線充電系統，而蘋果在未來也有可能將其擴展到 iPad Pro 及 iPhone 等其他產品上。

科技網站Patetly Apple引述蘋果專利申請顯示，無線充電系統包含無線電力發送設備，以及無線電力接收設備，而無線電力傳輸設備則包括無線充電墊、無線充電圓盤、無線充電台、無線充電台等。

Patetly Apple指出，無線電力傳輸設備可以是獨立設備，也可以內建在其他設備中，例如筆記型電腦、平板電腦及手機等設備。且蘋果就以一台iPad作為示意圖，顯示無線充電的感應接收設備可能裝設在iPad的側面位置。

另外，從專利詳情頁面也能看到，Apple Pencil將在筆尖和本體之間新增一個能夠指示色彩的「柔性OLED顯示屏」，這樣一來當用戶在設備上選取顏色時，筆尖區域便會顯示相應的指示顏色來提醒用戶。此外，這款Apple Pencil也可以進一步為用戶提供一種手動選擇顏色的功能，然後可以將其顯示在觸控筆的顯示屏上並傳輸到外部設備上加以使用。

且這項專利還解釋了Apple Pencil未來可能在筆尖位置加入「掃描顏色」的功能，也就是說能將Apple Pencil視為「取色器」，通過在屏幕上按壓來觸發相應功能。

蘋果此次被授予的專利編號為20190311848，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。

