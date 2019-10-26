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韓國瑜霸氣喊「出國遊學一年」費用他解決　認年輕人不跟國際接軌：一直躲在自己圈子

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記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜再拋政見，繼日前「故宮70萬件文物一次展」之後，再度提出政見，表示當選總統後一定大力推動中英雙語教育，並鼓勵大學生、研究生在求學時期一定當「外國交換生一年」，而且費用他會幫忙想辦法解決。

韓國瑜25日晚間出席總統暨立委青年後援會成立大會，致詞時直言「未來台灣年輕人競爭力比不上人、產品也比不上人家」，他直批台灣經濟差、社會人心紛亂，替年輕人捏一把冷汗。韓國瑜認為，現在年輕人什麼都有「就是缺錢、缺機會」，年輕人一直躲在自己圈子裡，不跟國際接軌「不把頭伸出去看一看世界之大，機會就會一直萎縮。」

▲雲林縣青年後援會成立大會韓國瑜前往授旗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲雲林縣青年後援會成立大會韓國瑜前往授旗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

韓國瑜表示，他擔任高雄市長期間堅持推動中英雙語教育。韓國瑜表示，未來如果他當選總統，也會堅定不移推動下一代的中英雙語教育，並鼓勵大學生4年、研究生3年一定要有一年去國外當交換生，自己可以選擇要去哪一個國家，「所有費用，我當總統的話，一定想辦法幫忙解決」。

韓國瑜透露，未來當選會成立中國民國主權基金，拉抬產業，全球化布局，大量提供年輕人創業、就業、培訓的機會。同時也會編列預算、結合社會資源、投資各種基金，幫助年輕人創業，「只要扶年輕人一把，一定會一飛沖天。」

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