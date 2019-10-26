劉宥彤豪氣與劉家昌賭100萬雞排　柯文哲：妳不要賭穩贏的

▲柯文哲、劉宥彤出席蔡宜芳競選辦公室成立。（圖／記者邱顯燁攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲26日上午趕在市政行程開始前，出席參選松山信義區立委的子弟兵蔡宜芳競選辦公室開幕；值得一提的是，郭台銘陣營幕僚劉宥彤與蔡宜芳有私交，上午也一同到場祝賀。對於劉宥彤和「鋼鐵韓粉」、資深音樂人劉家昌對賭100萬元雞排，柯文哲笑說，「妳不要賭那個穩贏的」，2016年蔡英文拿689萬票、56%的投票率，已經很高了，要到800萬很不容易。

柯文哲上午在接受聯訪過程中，劉宥彤現身，雙方也熱情打招呼。柯還笑說，「來來來，劉宥彤你要說什麼？你不是發言人嗎？比較不會說錯話，我常常說錯話」，劉則說，自己是被認證亂說話的，還不忘糗了一下日前柯文哲亂爆料，「你不是說我關鍵時刻跑掉、被冰凍？開玩笑、開玩笑」。

對於和劉家昌對賭100萬元雞排一事，劉宥彤表示，劉家昌先生已經不只一次的公開點名我或點名我們董事長，此時柯文哲突然插話，「你不要賭那穩贏的」，讓現場笑成一團。

接著劉宥彤繼續說道，大家既然都在粉絲團或在臉書上點名，劉家昌先生他抒發己見，自己也是抒發己見，而且其實800萬還有一個正負20%，640萬到960萬，為什麼要這樣嗎？第一，應該有906萬，我幫他把那少的一百多萬加回去，「第二就是說，事實上我們相信，韓市長在這次的傾聽之旅，應該民調會逐漸回升，總統當選應該要6百多萬，所以我相信這還是很有機會的，所以我們就把這個標準訂640萬到960萬之間」。

劉宥彤強調，大家不用擔心100萬哪裡來，也不會跟郭董要，「因為在這段過程中我已經蒐集不少謾罵與攻擊，根據法院認證的標準，我想100萬是很容易達成的」。

而媒體也不忘問柯文哲，要不要也加入賭局？柯文哲說，上一屆2016年小英才689萬，800萬票不容易，689萬就已經56%，已經很高。柯說，真的要賭的話應該是賭是明年的投票率，因為2016是66%，這次一定比66%低，一定的，「坦白講，我講過很多遍，那投票率對小黨相當不利，因為在草包跟菜包的狀態下，還願意走出去投一定是相當堅定的支持者，所以中間選民出來投的百分比會下降很多」。

柯文哲說，討厭民進黨跟討厭國瑜黨還是有蠻大的重疊，「明年投票很有趣，投給韓國瑜的是因為討厭蔡英文，投給蔡英文的是因為討厭韓國瑜，這個不是因為喜歡他，而是因為討厭他的對手」。

柯文哲說，若2020在比66%低的狀態下，坦白講對小黨相當不利，特別是對民眾黨，因為中間選民就不想去投了啊，「為了要投一個政黨票走到投票箱去投，哇，這不好動員」；但要怎麼解決？柯文哲說，還沒想出來，所以有時候投出來會比預期低。

