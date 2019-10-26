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5000人搶50名！虎航空服起薪75K　前華信空姐撞臉許維恩也來考

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▲▼台灣虎航招考。（圖／記者胡順惠攝）

▲台灣虎航一早招考，5000人只錄取50人。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

為配合未來航網及機隊擴大，台灣虎航9月開放招募客艙組員，吸引超過5000位求職者報名，最後只有1300多名符合資格，26日上午面試，最後只會錄取50名，錄取率僅1％，一早8時考場門口便擠滿考生，表情似乎有點緊張。其中，考生林郁珊與混血兒女星許維恩有幾分神似，她非常享受在服務旅客中。

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考生各個身穿白襯衫、黑色西裝褲，報到之後要先脫鞋摸高，測試身高是否達到標準，從地板到紅線距離約莫200公分，接著就是入座再帶隊到另一棟考場面試，第二階段測試則是在11月2日、3日，屆時也是面試，沒有任何筆試，重視考生與人交流的特質，會日、韓語有加分作用，通過錄用最快3月底上線服務。

▲▼台灣虎航招考。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼考生面試前先報到、摸高。

▲▼台灣虎航招考。（圖／記者胡順惠攝）

號稱為華航金雞母的虎航薪資相當優渥，基層人員入職後起薪7.5萬元，年薪基本盤都有13個月，年終則採不分職級發放獎金鼓勵，若飛更多趟還有飛行加給，但因為只有東京、羽田、高雄等外站，因此沒有外站津貼，都是採當天來回所以飛行時數高。

虎航目前只有250位員工，此次招募50人較小規模，由於2021到2027年要進15架貨機，且2020年1月要開闢新航線，1月為桃園到首爾、3月桃園到新潟，因此2020年底將大規模招募，預計會招募上百人。

台灣虎航發言人許致遠說，今年報名熱度跟以往差不多，但比去年略多一些，沒有特殊關卡，秉持以往的標準來看，如果具備日、韓語才能會優先考量，因為飛日本、韓國較多，目前我們有22個航點、29條航線。

怎樣的錄取條件比較有機會？許致遠透露，雖然具備日、韓語有加分，但不是唯一的標準，還是會看其他方面符不符合公司傾向，畢竟是以年輕族群為主，能結合公司形象是重要的。

▲▼台灣虎航招考。（圖／記者胡順惠攝）

▲報到後第一關要脫鞋摸高。

撞臉女星許維恩的考生林郁珊說，自己是中正大學外文系雙主修哲學系畢業，因為從小家裡開美而美早餐店，喜歡與人接觸，曾經在華信航空服務過，後來因為家中有些事情才會先離開，但仍覺得空服業是每一個女孩子的夢想，離開至今仍充滿熱忱，非常享受在服務中，與客人眼神交流時，收到肯定、贊同的認同感。

林郁珊分享，人生經歷過很多事情後，很清楚知道想要追求當天來回的航班，不管是華信還是虎航，對她都是同一個大家庭的感覺，如果很幸運考進來，還是會非常珍惜這份工作，不論上一家在哪裡，即便性質有點差異，服務的熱忱還是一樣的。

「空服業帶來一種生命力、活力的氣息！」林郁珊滿臉笑容表示，出社會工作後曾到科技產業做LED車燈模組，工作內容不外乎是盯著電腦與客戶郵件往來，但少了生命力，深思之後專攻空服業，不會覺得服務客人或清倉等工作是負擔，這是服務業最能享受到的成就。

▲▼台灣虎航招考。（圖／記者胡順惠攝）

▲考生林郁珊撞臉女星許維恩，言行舉止得宜大方。

今年24歲、於旅館櫃檯工作的Andrea表示，曾面試過長榮航空，但台灣虎航給人活潑的氛圍，是她航空界的第一志願，為了今天的初試，平時做了非常多練習，包含穿著高跟鞋在鏡子前面走路練習儀態、跟同伴互相練習面試口述與英文對談，希望今天實際上場時，能夠自然、大方、得體；且為避免舟車勞頓保持最佳狀態，昨天特別先從台南北上台北住在外婆家。

▲▼台灣虎航招考。（圖／記者胡順惠攝）

▲Andrea說，虎航是她航空界的第一志願。

考生當中以女生居多，少數男生更為醒目。24歲的林仕庭才剛從世新大學廣電系畢業，他說，一直以來對空服員有熱情和嚮往，認為空服員以服務人群為主，對這部分充滿熱誠，當空服員可以保障旅客安全，是非常有使命感工作。

▲▼台灣虎航招考。（圖／記者胡順惠攝）

▲24歲考生林仕庭，對服務人群充滿熱忱。


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