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他持鐵鎚登門討債「對方拿出武士刀」　桃園男被砍4刀死

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▲桃園市葉姓男子今年6月間持武士刀猛砍陳姓友人頸部4刀慘死，檢方依殺人罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市葉姓男子今年6月間持武士刀猛砍陳姓友人頸部4刀慘死，檢方依殺人罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子於今年6月間不滿陳姓友人深夜上門討債，持鐵鎚在家門前怒嗆還作勢攻擊，葉怒持武士刀向陳頸部猛砍4刀，頸部被劃開三分之一、血管斷裂，陳跑了沒幾步倒臥血泊中當場慘死，葉男在偵訊時坦承犯行，警方提供現場監視畫面與武士刀等凶器佐證；檢方偵結依殺人、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌提起公訴。

檢警調查，今年6月23日深夜，陳姓男子與30歲的葉姓男子相約談判債務問題，陳男搭乘劉姓友人轎車抵達位於平鎮區育達路住家，2人見面沒多久就起激烈爭執，陳從車內取出鐵槌作勢要攻擊，葉男也不甘示弱返家拿了一把武士刀還擊，先砍斷陳的手指，再向其頸部揮砍，陳負傷忍痛逃入巷弄中，葉則自後追砍，但跑沒幾步就倒臥血泊中昏迷不醒，葉見陳倒地才乍醒鑄下大錯。

▲桃園市葉姓男子今年6月間持武士刀砍殺陳姓友人頸部4刀慘死，警方在現場採證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市葉姓男子今年6月間持武士刀砍殺陳姓友人頸部4刀慘死，警方在現場採證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

警方據報後立即派員到場，葉則持武士刀向警方自首坦承殺人，陳的頸部被砍至少4刀，幾乎被砍斷三分之一，手指與身上多處也有刀傷，警訊時，葉聲稱武士刀是2001年8月從網路上購買的，他與陳男因毒品買賣糾紛，雙方相約要面對面談判，葉說他沒欠陳錢，但陳卻一直打電話催討，還登門持鐵鎚討債嗆他，他氣不過才拿武士刀還擊。

檢方偵訊時葉男坦承犯行，在警方提供現場監視器行凶畫面、做案用武士刀、驗屍報告等證物佐證，檢方偵結依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將葉男提起公訴。

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