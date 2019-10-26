左大腿中彈就醫瞎扯流彈　警追真相酸：柴山獼猴打得比豬隊友準

▲男子左大腿中槍自行就醫，警方起獲改造槍枝工具 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市日前發生一起陳姓男子左大腿受到槍傷，自行就醫，結果醫護人員趕緊通報警方，才讓整起事件爆發，當時這名陳姓男子還瞎扯自己在柴山受到不明流彈波及，不過現在查出來了，原來他跟朋友在鹽埕區租屋處頂樓試射，不小心被朋友開槍打到自己的腳，讓偵辦員警忍不住酸了幾句：「柴山獼猴打得比豬隊友準」。

23日下午一名陳姓男子自稱在柴山某廢棄建築物遭不明流彈貫穿左大腿，受傷後由友人駕車送醫，鼓山分局獲報到場之後，調閱監視器一一戳破陳男謊言，並在醫院附近找到陳男所乘坐的車輛，經報請檢察歸指揮偵辦後與市刑大偵八隊共同循線將涉嫌開槍的主嫌陸姓男子查獲到案。

中彈的陳姓男子跟陸姓男子是好友關係，23日下午陳姓男子來到陸姓男子位在鹽埕區的租屋處時，兩個人持改造槍彈到大樓頂樓試射，當時陸姓男子持槍不慎擊發，子彈貫穿陳男左大腿，事後趕緊開車將受傷的陳姓男子送大同醫院，並將車輛停放附近後搭乘計程車離去，當時怕被警方追查，才隨口謊稱在柴山遭流彈襲擊。

▲男子左大腿中槍自行就醫，警方起獲改造槍枝工具 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



不過警方不僅調閱監視器打臉，還同步在涉案車輛裡找到槍枝及改造工具一批，並且循線將陸姓以及當時也在現場的另一名林姓男子追查到案，專案小組也在試射的大樓頂樓發現血跡與彈殼，全案移請高雄地檢署偵辦。