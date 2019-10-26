選後政治結構是關鍵　阮宗澤：台海處於特別的階段

▲中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤。（圖／翻攝中評社）

記者曾俊豪／綜合報導

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤近日出席北京香山論壇，他在受訪時提到，台海現在處於一個比較特別的階段，需要靜觀其變，「選舉之後的政治架構和政治理念的選項是非常重要的。」

第九屆「北京香山論壇」21日至22日在北京舉行，主題聚焦「維護國際秩序，共築亞太和平」。本屆論壇由76個官方代表團600多人參會，來自各國有23位國防部長、6位軍隊總參謀長，規模和領導級別堪稱史上最高規格。

阮宗澤在會中接受香港《中評社》專訪，針對兩岸關係，阮宗澤除了認為選後的政治結構是關鍵點，他還提到，大陸在兩岸上的政策一直具有連貫性，而且很透明，「當然，我們會根據台灣方面的行為作出必要的反應，不過，現在任何結論都為時過早。」

▲第九屆北京香山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

此外，對於中美關係，他坦言「有點擔心」。阮宗澤表示，「我有點擔心中美關係，到底這個關係會走向何方？」有一些人講脫鈎、核戰爭，也有人認為可以用美蘇冷戰的經驗對抗中國，都讓他感到擔憂。

阮宗澤強調，許多國家想有個緩衝區，不想在中美之間選邊站，「零和之外，應該有平等的安全，也就是說，每一個國家都應該擁有安全，所有國家的安全是我們應該尋找的答案。」