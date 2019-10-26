金髮熱褲妹「喝掛躺地」狂吼：誰打我學長！全身癱軟呆坐　正妹朋友差點急哭

地方中心／高雄報導

高雄市三多一間夜店26日清晨發生一起事故，事發當時一名金色短髮、白色短背心的女子，疑似因為不小心喝得太醉，直接在馬路上高喊：「誰打我學長」，甚至癱坐到地上，讓警方立刻前往關心，而女子的朋友也連連道歉表示，「對不起，她喝醉了！」。

▲白衣女子喝醉叫囂。（圖／東森新聞，下同）

這起事件發生在26日凌晨，當時一名金髮妹穿著白色露肚臍背心、牛仔短褲，卻疑似是因為喝醉了，不停在馬路上兇狠地高喊：「誰打我學長！」、「學長」、「學長」，雖然一旁的友人不斷勸阻，希望她不要再鬧事，但由於金髮妹實在喝得太醉，過程中還一度躺倒在地上，讓她的朋友們只能不斷喊著：「這真的是誤會」。

事發當時，幾名酒客誤會朋友被打，雙方互相拉扯到衣衫不整，警方獲報到場後，依序對幾人進行盤查，但由於金髮妹已經喝得爛醉，過程中仍一直找人輸贏，讓警方相當無奈，之後由於她的行徑實在太過脫序，警方最後在女子友人的協助下，好不容易才將女子、鬧事群眾給帶回警局，而至於事故背後詳細原因仍有待調查釐清。

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