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CNN解析為何中國人寧可成冰屍　「世界第二大經濟體」上流社會也要出走

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▲▼英國廂屍案守夜活動。（圖／路透）

▲英國貨櫃39冰屍案使得移民議題再度受到討論。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國東南部艾塞克斯郡（Essex）一輛冷凍貨櫃車23日被發現藏有39具屍體，當地警方最初認定死者全為中國人，但最新說法指出可能也有越南籍罹難者。其中，則有個問題至今讓國際各界相當疑惑，為什麼世界第二大經濟體的公民要以這種方式前往英國？

目前有關39名死者詳細身分，還有待進一步驗屍結果公布，英警25日則稱別再猜測罹難者國籍。但讓國際社會疑問的是，中國作為世界第二大經濟體，為何公民會以自願或被迫的方式前往英國？

CNN報導，根據總部位於美國的移民政策研究所（MPI）數據，在2.58億國際移民人口中，有近1000萬人是中國公民，其中約250萬人住在美國，71.2萬人住在加拿大，澳洲則有47.3萬人；這使得中國成為第4大國際移民來源國。

MPI認為，中國經濟近十幾年來快速增長，急劇擴展中方在世界各地的影響力，以2018年的英國為例，發給中國公民的簽證突破73萬，占據簽證總數290萬中的25％，比上一次數據增加11％。

根據報導，外界習慣假設移民是社會中最貧窮的族群，他們尋找低技能的工作，或是為了逃離恐怖環境，但這並非總是正確，尤其放在中國移民來看。MPI國際計畫副主任娜塔莉亞（Natalia Banulescu-Bogdan）說，中國移民的身分很廣泛，「低技能、中等技能到高技能的都有。」

娜塔莉亞補充，一般來說，前往歐洲或是美國的移民並不是最窮的，無論是透過合法或非法途徑，往往需要大量資源才能抵達這些特定國家；若是經過正常程序，需要考慮護照與簽證費用，如果是非法入境，走私者通常會收取高額費用，「更重要的是，這關乎專業知識與意識到機會，需要相當複雜的海外人脈。」

▲▼ 英國貨卡載39屍體。（圖／路透）

▲載有39具屍體的貨車。（圖／路透）

事實上，中國移民的背景變化萬千。娜塔莉亞認為，在學術領域富有成就的公民，可以透過途徑前往美國或其他高所得國家，其他族群也能選擇非洲或東歐。MPI數據顯示，中國移民有10％到20％在非洲，他們的社經地位、職業與年齡大不相同，從外交官、志工與參與基礎設施的勞工都有。

許多中國學生也選擇出國讀書，來到英國經常可見得他們的身影。經濟學家達斯特曼（Christian Dustmann）告訴CNN，不少在英國的中國學生出生富裕家庭，「他們願意負擔高額費用，住在像倫敦這樣昂貴的城市。」

然而，除了外在光鮮亮麗的移民，勢必也有族群在底層求生，不少中國人就是「現代奴隸制度」的受害者。依據英國政府一份報告，該國2017年有293名潛在受害者最初來自中國。

達斯特曼說明，與西班牙、義大利等地中海國家相比，英國的非法中國移民數量仍然較少，主要是因為進入英國難度更高，「當然，所有歐洲國家都有來自中國的非法移民。」他指出，義大利是其中一個目的地，來自中國與中東的移民領低薪推動該國發展紡織業，此種地下經濟行為被稱為「影子經濟」（shadow economy）。

▲▼地中海,非法移民。（圖／路透）

▲許多非法移民來到地中海國家。（圖／路透）

雖然中國經濟近年來看似發展驚人，背後卻也衍生不平等的問題。畫面轉到美國，2018年有1077名中國公民被邊境巡邏隊逮捕，2016年則有2439人遭捕。

為什麼中國人甘願承受這樣的風險？達斯特曼認為，中國發展快速，貧窮人口大幅減少，經濟環境有所改善，但這種狀況是否會以此種速度繼續發展，還有待觀察。娜塔莉亞則表示，在變得富裕的過程中，中國也發展出較不平等的社會，有人領高薪，可能有人也處於更絕望的狀況。

根據MPI數據，中國人想移民出於很多動機，包括政治上的壓迫、獨生子女政策與想出國讀書等。然而，娜塔莉亞認為，離開的方式百百種，並非所有人都有同樣的機會，因此也造成人口販賣與走私問題，犯罪行為涉及的範圍非常廣泛，有些司機甚至可能不知道他們所載的是「人肉貨物」。

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