萬華王姓員警記小過！用公務車載女友嗆民「看什麼看？」　社會觀感不佳遭處分

▲警察騎公務車載女友。（圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」）

記者葉國吏／綜合報導

台北市萬華王姓員警騎乘警用機車載女友，遭民眾爆料態度不佳引起網友關注，由於王姓員警引起爭議，讓民眾觀感不佳，遭小過懲處。

素有萬華緝毒王、鷹眼帥警之稱的王姓員警，在24日下午被民眾抓包「騎公務車載女友」，還嗆聲「看什麼看？」隨著事件不斷延燒，王警與女友「屁蛋妹」過往不斷被起底。據悉，25日晚間王警也針對騎車載女友一事作出解釋，強調是女友「子宮出血」、情況緊急，才會騎公務車載她前往醫院。但眼尖的網友卻質疑，「子宮出血還能穿白裙、坐機車慢慢飄？還是這所謂的子宮出血是月經來著？」

民眾在臉書爆怨公社PO出照片，控訴當天行經長沙街二段時發現身旁騎著警用機車的員警後方載著女友，還嗆聲「看什麼看？」隨後更耍起警察職權，要他配合出示證件，讓原PO當場氣炸。

隨著事件不斷延燒，該名員警與女友的身分、過往事蹟接連曝光，該名對著民眾叫囂、服儀不整的員警竟然還是過去萬華分局的績優「緝毒王」；而後座的女友也大有來頭，是曾與MP魔幻力量嘎嘎交往過的「屁蛋妹」，先前還曾戀上有婦之夫、掌摑正宮，因此鬧上新聞版面。隨著事情越演越烈，根據《東森新聞》報導，王姓員警因公務車載女友引起風波，已遭記小過懲處。