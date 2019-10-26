宋楚瑜總統大選門票讓給王金平？柯文哲：典型放風聲

▲柯文哲出席蔡宜芳競選辦公室成立。（圖／記者邱顯燁攝）

記者陳家祥／台北報導

親民黨手握2020總統大選門票，儘管不斷放話是「非賣品」，但如今傳出不無可能會讓給告別立院的前立法院長王金平，甚至主席宋楚瑜已私下派人告知王金平，請他「再等等，11月初將有結果」。對此，台北市長柯文哲說，「聽聽就好」，這也是台灣政治界特有的文化，測風向、放風聲。

對於外傳宋楚瑜傳話給王金平，不排除將總統門票讓給他，柯文哲說，「這就是每日新聞，聽聽就好」，這叫放風聲，這也是我們台灣政治界特有的文化，測風向、放風聲」

而王金平25日正式告別立法院，下一步可能不會在政壇，是否覺得可惜？柯文哲說，這他倒不會擔心，「王金平過去40年來，台灣政治沒有人脈比他廣的，他那就是他最大的資產，就算他完全沒有職務，你放心好了，他還是很有能量」。

柯文哲說，不一定要在那位子上才有他的能量，這是我自己的評論，「你能不能講說目前檯面上有誰人賣比他廣的？認識的人比他多的？」

媒體追問，民眾黨是否會借重王金平的陸軍能量？柯文哲說，可以幫多少算多少。若王金平出來選是否會支持？柯文哲說，遇到再講，「這聽起來就是可能性很低的項目，我猜這典型的放風聲」。

