美參議員點名「恐洩漏個資」　TikTok：用戶數據存在美國境內

▲TikTok遭美國參議員質疑有洩漏個資的國安疑慮。（示意圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

美國聯邦參議院兩名參議員呼籲政府針對TikTok（抖音短視頻國際版）帶來的國安風險進行調查，認為app可能成為洩漏個資，甚至美國大選的管道。對此，TikTok昨（25日）發表聲明，中國政府從未要求該平台刪除任何內容，而美國所有TikTok用戶的數據都儲存在美國境內，並在新加坡為數據庫建立備份系統。

綜合外媒報導，參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）日前提到，「TikTok在美國已超過1億1000萬用戶下載，相對已經出現不容忽視的資安、國安威脅」，因此要求國家情報總監（Directorate of National Intelligence）進行國安風險評估。

《環球時報》報導，面對美國政界質疑，TikTok透過聲明否認外界指控。文中提到，過去幾週，TikTok在涉及內容審查及有關數據保護實踐等問題上一直是美國國會議員和其他人士公開爭論的焦點，「TikTok認識到這些問題的重要性，鑒於最近一些人作出的指控，我們認為必須澄清一些具體問題。」

聲明表示，關於數據隱私和安全性，所有美國TikTok用戶的數據都存儲在美國境內，並在新加坡為數據庫建立備份系統。我們的數據中心完全位於中國以外，這些數據不受中國法律約束。」

▲抖音與TikTok是北京字節跳動科技公司旗下產品。（圖／CFP）

至於內容審查的質疑，聲明指出，「中國政府從未要求我們刪除任何內容，如果被要求，我們也不會這樣做。一段時期以來，我們的美國審核團隊在審視有關內容，以確保TikTok的運營遵守美國相關政策。」

聲明還強調，「就像其他美國公司那樣。TikTok不受任何外國政府影響，包括中國政府。TikTok目前不在中國境內運營，將來也不會。」

TikTok是北京字節跳動科技公司推出的短視頻分享平台，主要面向海外市場，僅在美國地區，TikTok 的下載量就超過 1.1 億次。TikTok在大陸境內則是「抖音」，抖音總裁張楠今年初曾公佈一項數據，截至2019年1月，抖音國內日活躍用戶（DAU）已經突破2.5億，月活躍用戶突破（MAU）5億。