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王金平嗆不輔選　韓國瑜深夜發文讚公道伯對立院奉獻

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▲▼韓國瑜立法院拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜、王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

前立法院長王金平25日在立法院進行最後一次總質詢，並發表30分鐘演說，告別44年的立法院生涯。王金平至今仍堅持參選總統，只支持韓國瑜做好高雄市長，不幫忙輔選。儘管如此，韓國瑜深夜仍透過臉書大讚王金平對立法院的奉獻，是當之無愧的「公道伯」。

韓國瑜表示，王金平「國家為重，國會為主」的演說令人動容，從數學老師到國會公道伯，他靜靜地全程聽完，致上最高的敬意，認同王金平所言，立法院是政治菁英搖藍，也是國家行憲、國會自主、民意伸張的模範，國會殿堂見證過從一黨獨大，到二次政黨輪替，從威權時代走向華人世界的民主典範。

韓國瑜指出，王金平在立法院奉獻44年，讓朝野互信，讓國家總在最大的公約數下，持續成長，他與王金平都認同「今日台灣，才是明日香港」，甚至是明日的中國大陸，這是中華民國的驕傲；此外，他至始至終一貫主張，不該為了政治因素，朝令夕改，放棄司法管轄權，就是踐踏國家尊嚴。

韓國瑜提到，中華民國的主權屬於全體國民，立法院就是自主自決最高權威，國家發展需要兩千三百萬人的共同努力，民主發展至今，已經沒有任何人能夠接受單一政黨的專制統治，民心已經思變，沒有政黨可以一手遮天。

韓國瑜認為，立委在國會殿堂有三把刀握在手上，一把審查法案，制定福國利民法案的刀、一把嚴審預算，幫人民看緊荷包的刀、以及一把監督政府，質詢行政部門的刀，在立法院的民主制度之下，人民不必動刀弄槍，就能夠ㄧ起参與國家的治理與發展。

最後，韓國瑜表示，感謝王金平奉獻給立法殿堂44年的人生歲月，「在中華民國這半世紀民主憲政發展史上，是當之無愧的『公道伯』。」

對此，王金平26日表示，兩人在立法院共事9年，立法院對韓國瑜而言也是熟悉的場域，加上韓國瑜離開過立法院，當然能理解他的心情，而自己在立法院當17年院長，有相當多的感想，因此，把感想講出來讓朝野立委都了解，讓社會能理解，希望未來立法院能繼續成長，繼續進步。

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