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萬聖本土潮裝「foodpig外送妹」　氣質媽喊下單：免費運！網見商標求買

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▲▼萬聖潮裝「foodpig外送妹」　氣質媽喊：免費運！網見隱藏亮點暴動（圖／波妞妞的異想世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲外送妹出發囉！（圖／波妞妞的異想世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

「快下單，準備外送囉！」台中一名氣質媽咪曬出超Q女兒「波妞」的多張照片，親切向客人們招呼，「現在下訂單，免運費，抵達時間：隔餐後！」原來是萬聖節變裝趴正夯，原PO絞盡腦汁，老早在前一個月就親自縫制衣服、手作外送箱，「這應該可以榮登最小外送員吧！」

媽咪也大方向《ETtoday新聞雲》分享，女兒波妞僅1歲半，去年萬聖節時，她也親縫一套南瓜裝，波妞穿上後，瞬間萌度爆發；至於今年的外送裝發想，媽咪笑稱，「也是想了很久，剛好今年外送員很紅，想說來採買布料做做看，也很想看女兒裝扮起來的樣子。」

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▲▼萬聖潮裝「foodpig外送妹」　氣質媽喊：免費運！網見隱藏亮點暴動（圖／波妞妞的異想世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼萬聖潮裝「foodpig外送妹」　氣質媽喊：免費運！網見隱藏亮點暴動（圖／波妞妞的異想世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「foodpig」外送免運中！（圖／波妞妞的異想世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽咪也透露，「衣服是去布行買來縫製的，特別找色系很相同的，都是趁女兒晚上睡了，才有時間趕工」，儘管熬夜趕工，但每一針每一線都是媽媽的愛，「為了留下難忘的萬聖節回憶！」更讓人會心一笑的是，有別於正牌foodpanda字樣，波妞身上背的「foodpig」粉紅豬箱子，隱藏且細膩的巧思絕對創意滿分。

不過，照片中的波妞還藏了一個更大亮點，記者發現她與女星賈靜雯二女兒波妞也長得十分相似，媽咪狂笑回應，「真的有人說過，托嬰中心的老師有說過！」她也接著解釋，「在肚子裡就幫她取名波妞了」，當初用意是希望女兒能跟宮崎駿卡通的波妞一樣勇敢、獨立、熱心善良。

▲▼萬聖潮裝「foodpig外送妹」　氣質媽喊：免費運！網見隱藏亮點暴動（圖／波妞妞的異想世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲女兒遺傳氣質媽媽基因！（圖／波妞妞的異想世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

照片在臉書《爆笑公社》引發暴動，大批網友的心都要融化了，「真的有foodpig」、「偽熊貓」、「那個…外送多多一瓶，不准偷喝」、「這個創意真是跟上流行」、「好可愛唷～可以指定她外送嗎」、「捕獲野生波妞」、「超有創意的啦」、「媽媽好厲害」、「foodpig商標還是佩佩豬」、「當初我的想法、還真的有人做了」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
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