陳長文反駁「獻策說」　蘇貞昌批：最典型的詭辯

▲蘇貞昌出席台灣警察專科學校慶祝74週年校慶大會。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

港女箱屍案兇手陳同佳23日獲釋後，是否來台投案一事在國內不斷延燒。陳同佳「自首」一事傳出是藍營法界大老陳長文向港府「獻策」，他25日出面反駁，稱自己已經一年沒有到過香港。對此，行政院長蘇貞昌受訪時開嗆，「這就是最典型的詭辯」。

根據《南華早報》報導，管浩鳴透露，陳同佳赴台投案的時間可能會向後延3個月，等到台灣總統大選結束後，才會來投案。該篇報導指出，台灣的總統大選是目前爭端的關鍵因素，蔡英文政府推翻了較早「拒絕接收」的態度，提出本周要將陳同佳帶回台灣，香港政府則抨擊「完全不可接受」。

對於陳同佳恐要拖到選舉時才來台投案，蘇貞昌25日受訪時表示，現在看來政府步步為營是對的，早在幾個月前，馬英九密友律師已經到香港為港府反送中解套來擘劃，他的律師為凶手辯護，馬英九再來扮演哽咽、同情被害家屬。

陳長文遭到點名後出面反駁。蘇貞昌26日受訪時痛斥，這就是最典型的詭辯，「他本人沒去，他律師事務所辦這個案子，政協牧師都已經證實。」

蘇貞昌說，這部是被告來找律師為他辯護，這個人還被關在牢裡面，馬英九密友律師事務所，是台灣何其大的事務所，收費何其高，竟然會辦一個陳同佳這種案子，這中間如果不是政協律師奔走「牽猴仔」，中間不是很多弔詭，今天是這個樣子嗎？

蘇貞昌強調，今天不是要質疑被告沒權請律師，或律師不可以為兇手辯護，而是律師去香港替反送中解套，最令人質疑的地方。

殺害港女潘曉穎裝的「箱棄屍」凶嫌陳同佳，在港府拋出「自首說」後，隨即引爆台港政治與司法大戰，更被爆出其中有藍營「國師級的法界大老」向港特首林鄭月娥獻策。

《鏡週刊》報導指出，一位熟識管浩鳴的香港政界人士指出，藍營國師級的法界大老，數月前向港府高層獻策，策動陳同佳以「自首」的名義前往台灣受審，只要陳嫌被送到台灣受審，港府就可以從香港爭議的困境中脫身。

根據《ETtoday新聞雲》進一步掌握的訊息指出，「自首案」背後除了牽扯出台灣法界大老向港特首林鄭月娥獻策外，陳嫌的獄中教化師、香港聖公會秘書長管浩鳴更是多次穿梭台港，當他第一次和內政部長徐國勇見過面後，政府就已經提高警覺，甚至直接拒絕第二次會面。

《ETtoday新聞雲》調查後發現，台灣政府國安系統從起初已嗅到不對勁，並開始掌握，特別是在管浩鳴第一次與內政部長徐國勇見面時，一開口就談「陳同佳案」，讓相關單位提起警覺，爾後也拒絕二次會面，大家在拼湊出藍營法界大老向香港高層獻策的背景後，驚嘆形容是一場計畫專業且綿密的驚天佈局。

據媒體的披露，一位藍營法界大老在數月前向港府高層獻策，建議港方藉潘女命案兇手的即將出獄，策動其以「自首」名義前往台灣受審。據掌握訊息，該大老向港方高層表示，這項命案發生在台灣，如果兇嫌要到台灣自首，台灣勢必難以拒絕，而港方卻可以基於與台灣沒有司法互助協議，無需提供關鍵的審訊卷證，台灣司法單位在缺乏第一手的口供與偵訊資料下，也將難以對陳嫌課以死刑或無期徒刑。

評估上認為，這招是「一石二鳥」，港府既可以從香港爭議的困境下，另開戰場脫身，啞巴吃黃蓮的台灣，還將因為對陳嫌的「輕判」而受到輿論反噬，港府還能一吐數月來的怨氣。

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