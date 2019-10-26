39移民凍死「零下25度」貨櫃車廂…駕駛涉重嫌成焦點　陸方：必須嚴懲！

▲英國發生駭人的貨櫃箱屍案。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

英國埃塞克斯郡（Essex）近日發生的冰屍案震驚國際，一輛貨櫃車上竟被發現載有39名移民的遺體。警方認為，事件很可能與人口販運有關，駕駛羅賓遜（Morris Robinson）、經營貨運行的夫妻湯瑪斯與喬安娜‧馬赫（Thomas and Joanna Maher）都因涉有重嫌，成了警方的搜查焦點。北京政府呼籲英國相關單位應該這些肇事者進行「嚴厲懲罰」。

綜合外媒報導，39具冰屍中包含31名男性與8名女性，警方原本認定死者全是中國籍，不過最新消息指出，其中6人很可能為越南籍。據悉，貨車駕駛羅賓遜、貨運行老闆湯瑪斯、貨車車頭所有人喬安娜都是本案的關鍵人物。北京當局要求英國必須對這些肇事者進行嚴厲懲罰，相關單位也該對此案承擔部分責任，他們相信死者當中肯定有部分為中國籍人士。

▼警方曾證實死者包含中國公民。（圖／路透）

報導指出，貨櫃車內的溫度低於攝氏零下25度，而且移民們是在從比利時海岸前往英國前就已經受困，受困時間至少有15個小時。羅賓遜對此澄清，自己是在出發的前2個小時才看到貨櫃，對貨櫃內裝有移民根本不知情。現在警方將著重調查移民們何時、何地及被何人鎖在貨櫃內。

湯瑪斯與喬安娜則告訴媒體，案發貨車的車頭確實是他們所有，但他們早就在13個月前轉手賣給另一家公司，涉事司機的住家恰好就住在離這間公司不遠的地方。至於持有貨櫃的公司GTR表示，他們對貨櫃車將如何被運用完全不知情，現在已經將租車的客戶身分、資料提供給警方調查。

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