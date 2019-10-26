蔡英文喊「過半總統好做事」　柯文哲酸問：完全執政的結果滿意嗎？

▲柯文哲出席蔡宜芳競選辦公室成立。（圖／記者邱顯燁攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲26日上午趕在市政行程開始前，抽空幫子弟兵蔡宜芳站台。對於總統蔡英文稱要給民進黨過半才好執政，喊出三黨不過的柯文哲一句話反酸，「2000年到現在，兩個黨都曾經完全執政，結果？你滿意嗎？就這樣啊」。

「其實這樣，兩個黨都曾經完全執政，從2000年到現在，兩個黨都曾經完全執政，結果你們看到什麼？講完了」，柯文哲說，很明白講，自己也曾是民進黨支持者，過去在台大當醫生的時候是很節儉的人，但卻買過阿扁的紀念精品，「我想一想，我平常這麼節儉的人還花幾萬塊去買那個」。

柯文哲說，2018年討厭民進黨變成全台灣最大黨，自己每次都說要反省、要檢討，但至今一直沒有看到民進黨檢討，「我不會說隨便去罵陳菊，一定是我們有看到什麼、在地方有遇到什麼或聽到什麼，你們也知道啊，為什麼大家不肯面對事實？」所以還是這樣，面對問題是解決問題的第一步，很誠懇的面對問題把它解決掉。

柯文哲說，願意去面對問題，反而進步比較快，自己當台北市長就是一個例子，一開始政策會卡卡、會遇到衝撞，可是到後面就相當有步驟，每推一個政策，都有嚴謹的討論，考慮到誰是受害者、誰是受益者，然後都有辦法是先去跟人家說明，可以得到社會的支持，「這樣不是很好嗎？一個國家很正常的往前進，這是我們努力的目標」。

另外，外傳親民黨主席宋楚瑜不排除再次參選，力圖擴大親民黨的政黨票，未來恐壓縮民眾黨，甚至演變成「4黨不過半」。柯文哲說，這晚上call in節目一定會討論，因為大家都在猜明年的國會結構，「你問我的話，就台灣長遠利益來講，三黨不過半還是最佳」。

柯文哲說，如果小英贏了、國會有是民進黨的，「就是目前你看到的，一例一休會過、年金改革不管怎樣還是會過，你每天看到那奇奇怪怪一直過」；如果是國民黨過半，柯直言，國民黨不太會當反對黨，「我看他們前瞻計畫在丟水球，心理面就實在是OOXX，你要講出你哪個地方不對、可以引起社會共鳴，不是在那超金剛經拉、丟水球，有夠漏氣」。

柯文哲說，所以有時候一個程度上，一批比較專業型的人士進去做關鍵少數，起槓桿作用，「我也不認為民眾黨進去，席次要很多也不可能，這大家心裡有數，能夠達到關鍵少數，問題是如果連關鍵少數都不見，哇，那整個政府會更肆無忌憚」，所以就整個台灣未來幾年政治上的穩定或進步，三黨不過半還是最佳，這是一個很理智的思考，是可以辯論。

