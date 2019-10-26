拒檢撞警車！男駕車逃狂時速破百公里飆台3線　警怒轟輪胎4槍抓人

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府警察局旗山分局進行擴大臨檢取締酒駕勤務時，有一部銀白色小客車的駕駛拒絕受檢，加速衝過臨檢站，甚至還衝撞警車逃逸，員警立刻展開圍捕，雙方在台三線追逐，最後警方連轟4槍，才抓到這名駕駛，發現他車上藏有吸食器，不排除有使用毒品，帶回驗尿，同時以妨害公務罪嫌來送辦。

▲男子拒檢逃逸還衝撞警車，警對輪胎開了4槍抓人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

時間就在25日的晚間，警方在內門區中正路與南屏路口設下臨檢站， 一名53歲的蕭姓男子開車行經路檢地點，員警攔車詢問的時候，就發現他神色慌張，要求下車配合接受檢查，不過蕭姓男子並未下車，反而踩下油門加速往旗山方向逃逸，過程中有多次開車衝撞警車，最後警方又在南屏與中正路口攔下蕭姓男子。

▲男子拒檢逃逸還衝撞警車，警對輪胎開了4槍抓人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警拔槍要求蕭姓男子下車，不過他並沒有聽進去，反而開車衝撞員警，員警當下對準車輛左前輪射擊4發，其中3發擊中車輛左前輪上方葉子板等處，不過蕭姓男子仍未停車並續行逃逸，不過最後還是在內門區中埔頭32號攔獲壓制逮捕。據了解蕭姓男子車上藏有吸食器，警方懷疑他有使用毒品，所以將他帶回派出所來偵辦，同時追究他的妨害公務罪嫌。

▲男子拒檢逃逸還衝撞警車，警對輪胎開了4槍抓人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

