蘇貞昌稱馬英九「魔鬼現形」　吳敦義：中華民國沒有魔鬼

▲吳敦義。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／綜合報導

箱屍案兇手陳同佳獲釋後，是否來台投案在台灣持續延燒。行政院長蘇貞昌25日受訪時，點名前總統馬英九與國民黨，「照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形」。國民黨主席吳敦義回批蘇貞昌講這話才是魔鬼的話，他26日被問到此事時則強調，「中華民國應該沒有魔鬼」。

吳敦義26日上午出席2020青年培訓計畫開訓典禮行程。對於蘇貞昌說馬英九是魔鬼，吳敦義受訪時表示，這個形容詞不適用，話也說得太重，「你看你如果問我『蘇貞昌是不是魔鬼』，我不會這樣講，我覺得中華民國應該沒有魔鬼」。

吳敦義指出，政見、眼光、作法可能不相同，但一定要尊重對方人格，馬英九怎麼會是魔鬼？「我覺得蘇先生這句話如果真的講，那是不對的，我希望他把這句話收回去」。

吳敦義提到，雖然政見會不同，政黨會不一樣，可是尊重對方基本人格 ，人身安全應該是最起碼認知，若蘇貞昌講馬英九是魔鬼，他非常意外 ，希望蘇貞昌真的能把魔鬼二字收回去，「收回去不會讓他瘦一公斤或矮一公分，反而人格跟被尊重的程度會有點…有療傷的效果」。

對於蘇貞昌「魔鬼說」，前總統馬英九辦公室25日第一時間回擊，蘇貞昌的說法「已經荒唐到讓人不知所措的地步」，蔡政府從總統、院長到部長都搞不清楚，香港對於境外的刑案是沒有司法管轄權，因此，不是香港不要辦，是香港不能辦，講出這些話的蘇貞昌不太適合當院長。

馬英九受訪時也表示，蘇貞昌講這些話，就是典型的假新聞，希望主管機關來取締，且蘇貞昌身為行政院長，竟公然釋放假新聞，要負法律責任。

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