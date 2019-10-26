蘇貞昌反擊港府：是香港變！台灣政府沒變「一開始就要辦陳同佳」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

香港政府25日晚間10時針對陳同佳案發表聲明表示，稱港府已經與台方聯繫，呼籲台灣「盡快掃除陳同佳入台障礙，將事情回歸司法處理。」行政院長蘇貞昌26日一早受訪時反擊指出，是香港變，台灣政府態度始終一致，一開始就要辦陳同佳。

港府針對陳同佳案發表聲明表示，稱港府已經與台方聯繫，強調此事，呼籲台灣「盡快掃除陳同佳入台障礙，將事情回歸司法處理。」港府強調，「香港不審」的說法完全背離事實，呼籲台灣必須尊重香港奉行「屬地原則」司法制度，停止誤導民眾認為香港有司法管轄權而不用。

針對港府聲明，蘇貞昌26日受訪時回擊，「台灣政府態度始終一致，就是香港不辦我們辦，我們一開始就是要辦，到後來到今天都要辦，是香港變來變去，中間不司法互助，不理我們請求，我們說香港可及性、便利性可以即時他們不辦，要放他出來，現在放他出來到處趴趴走，說要來也沒來，是香港變，台灣政府沒變，他一來一定逮捕法辦。」

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