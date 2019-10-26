　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌反擊港府：是香港變！台灣政府沒變「一開始就要辦陳同佳」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

香港政府25日晚間10時針對陳同佳案發表聲明表示，稱港府已經與台方聯繫，呼籲台灣「盡快掃除陳同佳入台障礙，將事情回歸司法處理。」行政院長蘇貞昌26日一早受訪時反擊指出，是香港變，台灣政府態度始終一致，一開始就要辦陳同佳。

港府針對陳同佳案發表聲明表示，稱港府已經與台方聯繫，強調此事，呼籲台灣「盡快掃除陳同佳入台障礙，將事情回歸司法處理。」港府強調，「香港不審」的說法完全背離事實，呼籲台灣必須尊重香港奉行「屬地原則」司法制度，停止誤導民眾認為香港有司法管轄權而不用。

針對港府聲明，蘇貞昌26日受訪時回擊，「台灣政府態度始終一致，就是香港不辦我們辦，我們一開始就是要辦，到後來到今天都要辦，是香港變來變去，中間不司法互助，不理我們請求，我們說香港可及性、便利性可以即時他們不辦，要放他出來，現在放他出來到處趴趴走，說要來也沒來，是香港變，台灣政府沒變，他一來一定逮捕法辦。」

其他人也看了這些新聞...

蔡英文：只有逮捕沒有自首！香港不辦陳同佳「台灣處理」
徐國勇斥港府刻意操作：沒有拒絕陳同佳入境　只是要臨櫃申請
幕後／蔡英文展談判專家本色！沉住氣忍2天　3劇本等死線反擊「陳同佳案」

更多熱門新聞...

蔡英文態度轉同意陳同佳投案　張善政：脫不了政治操作
陳同佳案決策大轉彎　韓國瑜競辦：蔡政府評估對選情不利
陳同佳案依法行政就好　柯文哲酸蔡政府：常忍不住照民調調整

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
謝震武批韓國瑜引熱議　霸氣回：我是目前最資深政論主持人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

謝飯禱告：感謝主～天天有飯吃　虔誠貴賓低頭聽到「阿們」才開動

正妹完整紀錄隆鼻手術療程 鼻孔爆血噴淚喊「我好害怕」

曾換電池...iPhone 6s放床頭充電　3hrs後竟融化炸開枕頭一片焦黑

劉宥彤豪氣與劉家昌賭100萬雞排　柯文哲：妳不要賭穩贏的

王金平嗆不輔選　韓國瑜深夜發文讚公道伯對立院奉獻

遠見調查／理想總統期許！9成民眾盼「拼經濟」、6成「顧兩岸」

宋楚瑜總統大選門票讓給王金平？柯文哲：典型放風聲

蘇貞昌稱馬英九「魔鬼現形」　吳敦義：中華民國沒有魔鬼

嗆林飛帆「只不過是一個投靠…」　柯文哲：我想一下形容詞

陳長文反駁「獻策說」　蘇貞昌批：最典型的詭辯

蔡英文喊「過半總統好做事」　柯文哲酸問：完全執政的結果滿意嗎？

馬英九今晚啟程訪歐　赴牛津大學發表「十字路口的兩岸關係」演說

遠見調查／過半民眾認為經濟比過去差　八成認為貧富差距擴大

獨居婦倒浴室....姪女15年後發現變木乃伊　鄰居抱怨：曾報警但沒用

選後政治結構是關鍵　阮宗澤：台海處於特別的階段

肩膀腫兩塊痠炸！專家曝「聳肩上班」可怕後果…秒測坐姿合格沒

劉宥彤豪氣與劉家昌賭100萬雞排　柯文哲：妳不要賭穩贏的

王金平嗆不輔選　韓國瑜深夜發文讚公道伯對立院奉獻

《小丑》登影史最賣座R片　前冠軍萊恩雷諾斯說話了...網笑「果然是死侍」

第22颱風「麥德姆」可能生成？模擬路徑曝光　氣象局估觀察時間點

萬聖本土潮裝「foodpig外送妹」　氣質媽喊下單：免費運！網見商標求買

李連杰19歲愛女逆天美貌曝光！　起底「美國名校學霸」超狂背景

挑食汪坐媽旁「投射渴望眼神」　發功10秒終於等到一大口

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

韓國瑜：我當總統，大學生國外遊學1年

謝震武批韓引熱議　霸氣回應了

王金平告別44年國會生涯　一張圖看完淒涼又催淚

謝祖武臉書遭韓粉出征　韓國瑜回應了

「謝震武批韓10分鐘」　人渣文本還原現場

謝震武「自我介紹」皺眉嘆氣：別再去找謝祖武了

全文／王金平下台一鞠躬！6千字告別44年國會生涯：不捨但這就是人生

郭台銘曬當兵照　網友直言跟男藝人超像

宋楚瑜傳話王金平：再等等　11月有結果

韓「黃金變綠」惹議　綠營議員說話了

陳菊：未來台灣總統、會有一半血統是越南人

徐國勇會北京政協事先不知？　陳水扁：機率零

吳敦義洪秀柱團結誓師　神祕美女台商入政壇

更多熱門

相關新聞

陳長文反駁「獻策說」　蘇貞昌批：最典型的詭辯

陳長文反駁「獻策說」　蘇貞昌批：最典型的詭辯

港女箱屍案兇手陳同佳23日獲釋後，是否來台投案一事在國內不斷延燒。陳同佳「自首」一事傳出是藍營法界大老陳長文向港府「獻策」，他25日出面反駁，稱自己已經一年沒有到過香港。對此，行政院長蘇貞昌受訪時開嗆，「這就是最典型的詭辯」。

柯P嗆林飛帆：只不過是一個投靠…

柯P嗆林飛帆：只不過是一個投靠…

小英文喊「過半好做事」　柯P酸：完全執政結果滿意嗎？

小英文喊「過半好做事」　柯P酸：完全執政結果滿意嗎？

馬英九今晚啟程訪歐　赴牛津大學發表演講

馬英九今晚啟程訪歐　赴牛津大學發表演講

蘇貞昌：馬英九「馬友友」當年為威權服務吃香喝辣！今天有臉講人權？

蘇貞昌：馬英九「馬友友」當年為威權服務吃香喝辣！今天有臉講人權？

關鍵字：

陳同佳反送中港府蘇貞昌蔡英文林鄭月娥管碧玲國民黨陳長文馬英九呂玉玲

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

台北警公務車載女友！女方竟是「屁蛋妹」

騎警車載女友被譙…屁蛋妹心痛：我流產正在出血！

萬華緝毒勇警　又爆亂翻民眾包包

她搭捷運沒位子坐　開直播罵孕婦自私

台北警公務車載女友　嗆聲：看什麼看

還記得他嗎？「犀利哥」今慘況曝光

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

小禎離婚爆內幕…李進良友：不只劈腿

韓國瑜：我當總統，大學生國外遊學1年

即／綺綺生回來了！施景中晚間臉書發文

更多

最夯影音

更多
39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...
冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面