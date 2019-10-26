影片曝！馬戲團300KG棕熊「撲咬訓練師」　戰鬥民族場地零保護：小孩就在旁邊

▲安史拉格巡迴表演馬戲團（Anshlag traveling circus）的明星棕熊，表演途中被閃光燈激怒。(示意圖／達志影像／美聯社)

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯馬戲團一名訓練師日前在表演時，不慎被失控的大棕熊攻擊，引發一陣驚慌。事後馬戲團發表聲明，將失控事件怪罪給觀眾，認為是觀眾不斷開閃光燈拍照惹的禍，幸好訓練師和大棕熊都沒有受到嚴重傷害。

根據《紐約時報》報導，訓練師和大棕熊都是來自沃羅涅日州（Voronezh）的安史拉格巡迴表演馬戲團（Anshlag traveling circus），他們23日在一處完全沒有設柵欄或玻璃等隔離群眾和表演者措施的馬戲棚內，上演一場「棕熊推獨輪車」的戲碼，鮮活的表演距離民眾僅數公尺之內。

就在訓練師引導大棕熊推獨輪車之後，突然被重達660磅（近300公斤）的大棕熊撲倒在地上攻擊。在場的另一名訓練師一開始有些慌，上前踹了3腳，之後才趕緊用電擊槍壓制大棕熊，讓被攻擊的訓練師有機會逃脫，最後成功避免雙方的嚴重傷亡。

馬戲團經理明絲尼克（Lyudmila Misnik）隔天接受俄羅斯媒體訪問時表示，開演前已經要求觀眾用手機拍照時務必關掉閃光燈，但仍有很多人忽略這件事，才會讓大棕熊被此起彼落的閃光燈激怒。

明絲尼克指出，訓練師和大棕熊均無大礙，她也保證接下來的表演都將如期舉行，「狗、浣熊、大蟒蛇、猴子、鸚鵡，還有經典的空中飛人、魔術表演、鋼鐵人和小丑」，每一項表演都會讓觀眾大開眼界。