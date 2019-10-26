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星宇首架飛機將抵台！試飛影片曝光...網瘋讚「帥氣想搭」

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記者謝承恩／綜合報導

星宇航空首架飛機在德國漢堡試飛驗收啦！從粉絲專頁曝光的最新影片指出，星宇航空1號機B-58201在董事長張國煒的率隊驗查下，完成兩次系統測試，飛行時間共1小時25分鐘，順利交機。 星宇首架 A321neo 外觀採用大地色元素，搭配流線塗裝，將於10月28日抵台亮相。

▲▼星宇航空,A321neo 1號機,B-58201,K董,張國煒。（圖／星與航空提供）

▲星宇航空A321neo 1號機試飛影片曝光。（圖／星宇航空提供）

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▲▼星宇航空,A321neo 1號機,B-58201,K董,張國煒。（圖／星與航空提供）

▲星宇航空董事長張國煒率領的小隊，已於徳國漢堡完成交機。（圖／星宇航空提供）

星宇航空董事長張國煒領軍的交機小組抵達德國漢堡，進行新機驗收，並首次登上B-58201 機艙，開心神情溢於言表！透過場邊的影片記錄顯示，起飛時的能感受到 CFM LEAP-1A 沉穩的引擎聲，機身及機腹LOGO顏色，以明顯的曜石灰，搭配雲母增添光澤感。

 機身明顯的流線型塗裝，加上垂直機尾彩上珍珠白，尾翼高掛「北極星」，在左右二個大大的發動機引擎，更延續「曜石灰」著色塗裝，增加辨識感。星宇也指出，機身以土、木元素為基調，選用「大地金」、「玫瑰金」、「曜石灰」等色，更能於高空鳥瞰地表時，看見美麗原始的大地色系。

 ▲▼星宇航空。（圖／翻攝自星宇航空官網）

▲星宇航空機身、機腹LOGO及兩側引擎，皆有明顯曜石灰塗裝。（圖／翻攝自星宇航空官網）

網友看到試飛影片曝光，大嘆「機身超美的啊！」、「K董氣勢很強」、「好想搭乘首航班機！」民眾如果想要一睹星宇航空首架 A321neo的風采，新機將於10月28日抵台，可以在陳康國小、航翔路、后厝國小找到最佳拍攝點。

各位攝影好手把握「照飛機」的絕佳時機，並將作品上傳個人Facebook或Instagram，更有機會獲得「星宇航空不限航點單人商務艙來回機票」、「飛機模型」、「Sonyα7III 數位單眼相機」等大獎。詳細活動辦法請參閱星宇航空官網。 

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