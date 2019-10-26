蘇貞昌再嗆：馬英九「馬友友」當年為威權服務吃香喝辣！今天有臉講人權？

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌25日指出馬英九的密友律師在幾個月前，已經到香港為港府反送中解套來擘劃、為兇手辯護。前總統馬英九反擊，「講這些話的人，我覺得當院長不太合適了。」對此，蘇貞昌26日一早受訪時再度砲轟，當年馬英九和「馬友友們」當年為威權服務吃香喝辣，今天居然還有臉講人權。

陳同佳案持續延燒，對於陳嫌恐要拖到選舉時才來台投案，蘇貞昌25日受訪時表示，現在看來政府步步為營是對的，早在幾個月前，馬英九密友律師已經到香港為港府反送中解套來擘劃，他的律師為凶手辯護，馬英九再來扮演哽咽、同情被害家屬。

蘇貞昌也以罕見的動怒口吻開罵，「政協律師居中跑腿、『牽猴仔』（掮客），國民黨再來吆喝、唱和，現在照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形，如果我們不小心謹慎，台灣被賣，我們還在幫人家算錢呢！哼！」

馬英九對此反擊，稱這件事已經荒唐到讓人不知所措的地步了，「講這些話的人，我覺得當院長不太合適了」，從總統、院長到部長都搞不清楚，香港對於境外的刑案是沒有司法管轄權的。

蘇貞昌26日受訪時態度強硬再開嗆，「1984的作者評論當年附和希勒勒言行的時候說，這些人到底是愚蠢還是邪惡，時間會證明。當年我是年輕律師，為人權奔走，為被國民黨打壓的受害者審判的時候，馬英九和『馬友友』們站在我的對立面，為威權服務，吃香喝辣，今天還有臉講人權？真是...」

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