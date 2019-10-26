　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

刨墳發跡！尹衍樑竊占林家祖墳蓋房　祭祀公業林太平「龜形穴」毀了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／ETtoday資料照）

▲潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／ETtoday資料照）

文／程景淳

尹衍樑的人生中，曾經出現讓他最不愉快的事，就是民國八十四年左右，因為內湖「祭祀公業林太平管理人」的案子，他一審被依詐欺判刑四年，費盡功夫二審改判無罪，這個事件之後，他幾乎辭去了潤泰集團旗下所有公司的法人代表，改稱他「總裁」。

民進黨立委蘇震清曾經陪同林氏後代召開記者會指出，潤泰建設在民國七十八年以詐欺手段花了一億四千萬元買下「祭祀公業林太平」內湖林氏祖墳地，改建成潤泰大樓（現址位於內湖康樂街）出售牟利，法官卻判潤泰集團總裁尹衍樑無罪，他痛批這「又是一宗恐龍判決，應重啟調查！」

1991年，尹衍樑陪著父親尹書田生前最後一趟返回山東日照故鄉祭祖，並捐給當地第一中學人民幣230萬元興建「書田教學樓」與「書田體育館」。差不多同時，一封署名「祭祀公業林太平(管理者林本)派下員林月嬌」的陳情書，送到立法院，劈頭寫著該祭祀公業在內湖的8000多坪價值新台幣25億的土地「…為祖墳所在，由六大房子孫每年輪流祭掃，詎料至七十八年間，子孫赫然發現潤泰公司推出之翠湖春建築聳立於我等祭祀公業土地上…」。

祭祀公業林太平與潤泰建設爭訟的土地，就在內湖康樂街201巷。這201巷，是條半圓的巷子，據祭祀公業林太平後人說，這裡是先人請來風水高手堪定的「龜形穴」祖墳。

祭祀公業林太平，所祀為林堯，林堯六個兒子中的第四子林回。林堯在1754年清乾隆十九年自福建安溪渡海來台，先落腳滬尾(淡水)，後定居大加蠟堡林口庒。當時的林口庒，在今台北市公館、水源，另以祭祀公業林太平名義在內湖買地建祖墳，規定子孫永遠不得賣地，亦用，所以在光復後1946年7月31日該祭祀公業第一次登記時，申請書載明「永久保存」。

但是，1988年6月25日，當時潤泰建設管理部襄理李肇祥，與祭祀公業林太平的管理者林震帝簽約，以1億4188萬9650元，買下東湖段「龜形穴」祖墳土地。但因林震帝擔任管理者的祭祀公業林太平，土地在水源段，他當然無權處分無法過戶。於是，李肇祥在1989年5月30日，以林震帝拒不過戶為由，聲請調解，台北地院在不知情的狀況下，調解成立。同年10月6日，李肇祥持這份調解文書，到台北市中山地政事務所，變更管理者為林震帝，同時移轉至李肇祥名下。這當中詭異的是：在變更管理者、土地過戶的當時，林震帝已經在9月3日死亡。

林氏後人質疑，潤泰將管理者從林本變為林震帝，本來就是偷天換日，林震帝人都死了，還能當管理人嗎？管理的土地還能過戶嗎？更何況管理者林本的祭祀公業林太平東湖段土地，屬於「未經清理祭祀公業」，依法應先檢附「派下全員名冊」申報清理後，始得辦理變更管理者、土地過戶等變更登記。祭祀公業林太平(管理者林本)，派下員是林堯六個兒子(六房)子孫；祭祀公業林太平(管理者林震帝)，是林堯一、二、三、五房子孫共有，兩份派下全員名冊，雖有重疊，但明顯不同，當時台北市中山地政事務所怎麼變更管理者、過戶的？更神奇的是，原本保存在台北市民政局的祭祀公業林太平(管理者林本)派下全員名冊，當時的台北市議員李逸洋，在第一次調時，完好無恙，但後來再度調閱，整份派下全員名冊，不翼而飛！

1989年10月6日李肇祥取得東湖段「龜形穴」土地後第五天，10月12日，李肇祥將這筆土地，以3億1381萬3500元，賣給蔡炳林；蔡炳林當時是潤泰廣告副總經理。將近兩個月後，12月4日，這筆土地又以3億2858萬3000元，賣給潤泰建設。

這件事，在1990、1991年，被祭祀公業林太平(管理者林本)派下員，告到了台北士林地方法院，內容大體是：祭祀公業林太平(管理者林本)派下員林月嬌等，到士林地方法院告潤泰建設竊占東湖段土地，理由是李肇祥、蔡炳林的勞保都掛在潤泰建設，所以告到潤泰建設負責人號尹衍樑，法院還在審理、尚未判決，尹衍樑卻反過來告林月嬌的訴訟代理人、她的兒子謝文展誣告。尹衍樑告謝文展誣告，沒有告成，卻反覆運用再議等等司法手段，搞得這謝文展連生意都做不下去，最後遠離台北是非圈。

1996年，5月28日，尹衍樑因竊占祭祀公業林太平土地一案，詐欺罪被判刑四年、減刑為二年。與他一起被判刑者，還有李肇祥、蔡炳林，判三年減為一年六個月；另潤泰職員李廷欽二年減為一年，陳俊賢一年六個月減為九個月。李廷欽、陳俊賢被判刑，是因為東湖段「龜形穴」土地，在1989年6月，陳俊賢以祭祀公業林太平管理者林震帝代理人名義，與該筆土地上的佃農李有亮簽訂終止租約協議書，由李廷欽開支票付了1400萬元補償金，被判案法官認定與後來李肇祥、蔡炳林、潤泰建設取得該筆土地有犯意之聯絡。

事實上，纏訟五年後的1996年，雖然原告(祭祀公業林太平(管理者林本)派下員)早被誣告等司法手段、加上尹衍樑請出好友吳敦等大哥出面，搞得精疲力盡，少數有良心的檢調無名英雄，卻深入追查，發現1989年12月4日蔡炳林與潤泰建設的交易，有重大弊端，3億2858萬3000元的買賣價款，潤泰建設付給蔡炳林之後，有2億5461萬元，回流到潤泰建設合作金庫大安支庫帳戶，另7394萬元，流入尹衍樑土銀敦化分行帳戶，真正留在蔡炳林華銀敦化分行帳戶，只有2.8萬元，全部過程由潤泰建設財務部專員鍾玉枝、會計陳巧靚一手包辦，明顯是個全程由潤泰建設主導的假買賣，所以法官判決相關人等有罪。

與前述案件幾乎同時，尹衍樑另涉一起類似案件：1989年12月，潤泰建設出售台中縣霧峰段坑口小段2筆土地給羅苓、徐秀錦，交易金額1億零500多萬元。羅苓，是尹衍樑機要秘書徐志漳配偶，徐秀錦為徐志漳胞妹，這兩人向潤泰建設買土地，以尹衍樑個人支票付款，資金卻被調查局查出，來自潤泰建設與潤泰廣告。這先後兩件涉嫌背信、利益輸送、做假帳上市的案件，據悉原本法院本要以連續犯辦尹衍樑，後考量兩案個別犯意，才分開處理。

這些涉嫌背信的案件，隨著尹衍樑的老師劉泰英當上國民黨大掌櫃、權傾一時，湮沒在尹衍樑與劉泰英深厚情誼的煙幕當中，為人淡忘。祭祀公業林太平一案，下場如何呢？官司到了二審，通天紅鼎商人尹衍樑，如眾所預期，被判無罪。其被判無罪的關鍵，在於這案件在1990年以詐欺提告，後來卻改由祭祀公業林太平(管理者林本)派下員(八位老先生、老太太)提「自訴」，官司打到1996年一審，就過漫長的8年，二審又拖了好久，歲月不饒人，幾位「自訴人」到最後死的死、病得病，自訴人無行為能力，官司無疾而終。

只是，逃過官司的尹衍樑，還是無法避免留下「刨墳發跡」的一則企業傳奇。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
謝震武批韓國瑜引熱議　霸氣回：我是目前最資深政論主持人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

刨墳發跡！尹衍樑竊占林家祖墳蓋房　祭祀公業林太平「龜形穴」毀了

8成服務業有靜脈曲張、足底筋膜炎職災　勞安所將舉辦免費健檢

美元高利定存最高衝近4%　3家外銀、2家國銀存款年息還有3字頭

安心亞、畢書盡動感「愛Sharing」　統一集團11月15日點燈迎聖誕

NCC聽證會！練台生派指稱蔡明忠19個系統共同購片、聯貸590億

高市勞工局認為「徵人、限女性」罰鍰過高要修法　勞動部回應了

影／買賣股票時點如何判斷？　分析師：買「季線」、賣「月線」

商業周刊／「經濟晴雨表」菲商　遇上貿易戰跑最快台商

臺灣品牌前進MODE上海展　融合「永續時尚」打造2020春夏新裝

商業周刊／瑞芳山城的紡織機冠軍　佰龍董座：去了中國，全球3大輪不到我

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

謝飯禱告：感謝主～天天有飯吃　虔誠貴賓低頭聽到「阿們」才開動

正妹完整紀錄隆鼻手術療程 鼻孔爆血噴淚喊「我好害怕」

曾換電池...iPhone 6s放床頭充電　3hrs後竟融化炸開枕頭一片焦黑

刨墳發跡！尹衍樑竊占林家祖墳蓋房　祭祀公業林太平「龜形穴」毀了

8成服務業有靜脈曲張、足底筋膜炎職災　勞安所將舉辦免費健檢

美元高利定存最高衝近4%　3家外銀、2家國銀存款年息還有3字頭

安心亞、畢書盡動感「愛Sharing」　統一集團11月15日點燈迎聖誕

NCC聽證會！練台生派指稱蔡明忠19個系統共同購片、聯貸590億

高市勞工局認為「徵人、限女性」罰鍰過高要修法　勞動部回應了

影／買賣股票時點如何判斷？　分析師：買「季線」、賣「月線」

商業周刊／「經濟晴雨表」菲商　遇上貿易戰跑最快台商

臺灣品牌前進MODE上海展　融合「永續時尚」打造2020春夏新裝

商業周刊／瑞芳山城的紡織機冠軍　佰龍董座：去了中國，全球3大輪不到我

選後政治結構是關鍵　阮宗澤：台海處於特別的階段

肩膀腫兩塊痠炸！專家曝「聳肩上班」可怕後果…秒測坐姿合格沒

劉宥彤豪氣與劉家昌賭100萬雞排　柯文哲：妳不要賭穩贏的

王金平嗆不輔選　韓國瑜深夜發文讚公道伯對立院奉獻

《小丑》登影史最賣座R片　前冠軍萊恩雷諾斯說話了...網笑「果然是死侍」

第22颱風「麥德姆」可能生成？模擬路徑曝光　氣象局估觀察時間點

萬聖本土潮裝「foodpig外送妹」　氣質媽喊下單：免費運！網見商標求買

李連杰19歲愛女逆天美貌曝光！　起底「美國名校學霸」超狂背景

挑食汪坐媽旁「投射渴望眼神」　發功10秒終於等到一大口

李亞萍情緒失控「賴清德緊擁給溫暖」　余天血絲充滿雙眼…全程緊握他的手

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

財經熱門新聞

影／買賣股票時點如何判斷？　分析師：買「季線」、賣「月線」

電信三雄隱藏版資費+高補貼款催換機潮

安心亞、畢書盡動感「愛Sharing」　統一集團11月15日點燈

日圓匯價再創5個月來新低！　換新台幣5萬多賺3張晴空塔門票

金價狂飆　投資黃金懶人包(二)

藏放6282億元黃金的央行神秘金庫！　憲兵把守、須多人同時開鎖

練台生派指稱蔡明忠19個系統共同購片、聯貸590億

元大推首檔5G概念ETF　28日開募

美食外送搶市占全虧　燒錢關鍵免運

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

商總今向總統蔡英文建議要三修一例一休　勞動部出面回應

理專A錢　3種常見老梗別被騙

iPhone生產大本營曝光　鴻海「龍華富士康」廠區影片大公開

全球吹降息風　美元高利定存逾3%只剩幾家

更多熱門

相關新聞

保險局嚴管海外投資天花板　南山人壽、遠雄人壽禁加碼國際板債券

保險局嚴管海外投資天花板　南山人壽、遠雄人壽禁加碼國際板債券

壽險業過去在海外投資比重高，除了有流通性不足的問題外，匯損也有逐年攀升的趨勢，金管會限縮壽險業投資國際板債，規定投資國際板和國外投資合計上限為65.5%，金管會保險局今（25）日表示，到目前為止，有2家壽險業者不得加碼投資國際板債券。

「保單得靠人工比對」南山員工淚幫新系統擦屁股！小股東批難改善

「保單得靠人工比對」南山員工淚幫新系統擦屁股！小股東批難改善

「誰還敢保南山！」誤報保戶身故烏龍打擊民眾信心　業務員憂心

「誰還敢保南山！」誤報保戶身故烏龍打擊民眾信心　業務員憂心

真離譜！南山誤把1381位保戶通報為身故　保險局說話了

真離譜！南山誤把1381位保戶通報為身故　保險局說話了

尹崇堯「憑爹」？國泰、富邦都還不敢交給年輕第二代

尹崇堯「憑爹」？國泰、富邦都還不敢交給年輕第二代

關鍵字：

南山人壽尹衍樑南山人壽公版老闆雲祭祀公業林太平案

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

台北警公務車載女友！女方竟是「屁蛋妹」

騎警車載女友被譙…屁蛋妹心痛：我流產正在出血！

萬華緝毒勇警　又爆亂翻民眾包包

她搭捷運沒位子坐　開直播罵孕婦自私

台北警公務車載女友　嗆聲：看什麼看

還記得他嗎？「犀利哥」今慘況曝光

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

小禎離婚爆內幕…李進良友：不只劈腿

韓國瑜：我當總統，大學生國外遊學1年

即／綺綺生回來了！施景中晚間臉書發文

更多

最夯影音

更多
39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...
冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面