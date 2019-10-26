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8成服務業有靜脈曲張、足底筋膜炎職災　勞安所將舉辦免費健檢

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部勞安所明年將舉辦免費健檢。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

根據統計，肌肉骨骼傷病是國內最常見的職業疾病，尤其是百貨業服務員或長期久站勞工約有8成發生下肢靜脈曲張、足底筋膜炎、足底疼痛、及頸肩酸痛等症狀，對此，勞動部勞動及職業安全衛生研究所(以下簡稱勞安所)在107年進行「職業性肌肉骨骼傷病防治之健康管理模式探討研究」，明年將展開免費輔導職場肌肉骨骼健康評估與健康管理活動，透過專業團隊協助企業勞工健康服務人員早期發現肌肉骨骼痠痛風險勞工個案，及早採取介入改善措施之自主管理能力。

勞安所指出，為加強勞工及早覺察疼痛採取預防保健能力，避免因劇痛嚴重影響企業產能及失能而提早退休，勞動部勞動及職業安全衛生研究所(以下簡稱勞安所)在107年進行「職業性肌肉骨骼傷病防治之健康管理模式探討研究」，目的就是希望可以釐清常見錯誤觀念，及強化執行保健運動意願，並可有效降低肌肉骨骼痠痛的效益。

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勞安所表示，在107年時完成514位運輸及倉儲業勞工職場肌肉骨骼健康評估，及依不同風險分級提供團體衛教、個別諮詢、影片教學等健康管理，299位勞工接受團體衛教，課前預防知識分數較課後提高，也釐清常見錯誤觀念；209位勞工接受個別諮詢，超過97%受試者明顯感受到介入後可有效降低身體不適帶來的效益；另外，89位接受影片教學，超過98%都同意影片能夠幫助了解運動的執行，並提升運動的意願和信心。

最後勞安所呼籲，肌肉骨骼痠痛雖然不致於造成生命危害，但由於其盛行率高且病期長，經常是造成勞動者長期病假最常見的原因，亦是中高齡勞動者工作能力下降及提早退休的重要影響因子。勞安所過去多項研究亦發現勞工自覺肌肉骨骼痠痛且會影響工作表現比例佔4-5成，肌肉骨骼痠痛並影響工作且有請假者，其出現較弱工作能力的風險是沒有痠痛者的11-38倍；肌肉骨骼痠痛部位愈多或症狀越嚴重，工作能力越低。

勞安所即將在明年展開免費輔導職場肌肉骨骼健康評估與健康管理活動，透過專業團隊協助企業勞工健康服務人員早期發現肌肉骨骼痠痛風險勞工個案，及早採取介入改善措施之自主管理能力，屆時相關資訊將公布於本所官網，歡迎百貨業者報名參與。
 

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