自助餐185心淌血！節儉男順口問1句...闆娘態度大反轉　網驚呼：筆記中

▲起初他還默默在心裡嫌貴。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋綜合報導

一名經濟拮据的男網友，昨日穿著脫線破衣買自助餐，結帳時185元的價格，讓他默默倒抽一口氣，並為了母親順口詢問，是否有賣白粥。老闆娘聞言，先是給出否定答案，但接下來的種種舉動，讓他感動不已，也相信人間真的處處有愛、有溫暖。

男網友在「爆怨公社」感慨，務農兩年多來，沒賺什麼錢倒是賠了不少，所以衣服破了也捨不得買。昨天中午，他穿著脫線的衣服去買自助餐，由於媽媽最近拔牙，他便順口問，「有沒有賣白粥？」

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而老闆娘先是冷冷地說「沒有」，沒多久又默默從旁邊拿了一包白粥放進袋子裡，不明所以的他開口問價錢，結果對方很阿莎力地回，「不用！拿回去吃吧！」同時又夾了海鮮卷，加進他的便當盒裡。

▲原po也打趣道，以後都要穿破衣買飯。（圖／翻攝自爆怨公社）



原本還在內心抱怨便當頗貴的他，瞬間覺得超暖心，不禁自嘲，「是不是看我穿破衣服同情我，還是我長得像外勞？我從今以後都要穿破衣服去買午餐啦！」

對於老闆娘超反轉的舉動，網友們也覺得窩心，紛紛表示「老闆娘是好人」、「我這邊老闆娘對勞工都很好，還會免費加飯，可是對西裝的似乎不友好」、「生意繁忙，有時真的無法笑臉一直對客人說話，你碰上了善心闆娘，當你是外移或貧苦人家都好，感恩社會還是有溫情的」、「筆記中」、「這個要學起來，但問題是去哪裡找破舊的衣服」。

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