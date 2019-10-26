河流也會吸收二氧化碳！　加拿大冰川融水「吸碳量」是亞馬遜雨林40倍

實習記者曾筠淇／綜合報導

加拿大的科學家發現，該國北極地區的冰川融水在多年以來，竟會大量吸收大氣中的二氧化碳，且速度比亞馬遜雨林更快。河流在以往大多被認為是碳排放的來源，但根據研究指出，冰川河乳白色的外觀以及富含泥沙的成分，其實不利於水生生物，所以碳排放量也隨之變少，反而是河流內沉積物能與融水混和，進而吸收掉二氧化碳。

據英國《衛報》報導，在加拿大的北極地區，當地研究人員從紐納武特（Nunavut）的埃爾斯米爾島（Ellesmere Island）收集了融水的樣本進行探討。在溫帶的河流當中有大量的有機物質，這意味著水體向大氣排放的二氧化碳將多過於吸收量；但冰川就不同，其乳白色的外觀及富含泥沙的成分，對水生生物是不利的，因此大幅減低其腐爛的機會，而碳排放也就不多。

▲隨著氣候暖化，冰川正加速消融。（示意圖／取自Pixabay）

此外，根據刊登在《美國國家科學院院刊》的研究顯示，冰川有許多細小的沉積物，舉凡碳酸鹽、矽酸鹽等，當其沉入水中後，就會進行風化反應。首席研究人員聖皮埃爾（Kyra A. St. Pierre）解釋，「隨著顆粒物掉入河流，其將會在水中混和」，所以當風化反應進行時，原就在水中二氧化碳也會加入，河水便進而達到吸收大氣二氧化碳的作用。

當地研究小組還發現，這樣的化學風化反應可以在距離河流源頭26英里（約42公里）的大氣中，達到清除二氧化碳的效果。另外值得注意的是，若處於高融化時期，冰川河水所吸收的碳量甚至是亞馬遜雨林的40倍。

不過，加拿大北極地區的升溫速度其實比其他地區快很多，若為了短期利益而使冰川迅速減少，恐怕是得不償失。聖皮埃爾就語重心長的表示，冰川是有限的資源，冰川的融水也是，「隨著氣候變化，我們正在失去非常壯觀的系統，希望人們真的知道為什麼這件事很重要。」

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