馬英九今晚啟程訪歐　赴牛津大學發表「十字路口的兩岸關係」演說

▲前總統馬英九。(圖/記者李毓康攝)

記者徐政璿/台北報導

前總統馬英九26日晚間將啟程前往歐洲,赴義大利羅馬參加美國聖母大學基奧全球事務學院(Keough School of Global Affairs)院士會議,之後再轉往英國倫敦,參訪牛津大學,並於牛津辯論社(Oxford Union)以「十字路口的兩岸關係」(Cross-strait Relations at a Crossroad)為題發表演說。



聖母大學基奧全球事務學院院士(Executive Fellows)為來自全球各領域的頂尖人士,愛爾蘭前總統麥克艾利斯(Mary McAleese)、牛津大學名譽校長彭定康(Chris Patten即為該院士,馬前總統自2018年起受聘為院士。今年的院士會議將於28日在羅馬召開,對基奧全球事務學院的院務發展計畫提供諮詢與建議。



馬英九辦公室表示,在羅馬期間,馬英九也將參訪梵諦岡博物館等著名景點,並欣賞刻正於我駐教廷大使館展出的「世界的光–臺灣當代藝術展」。



馬英九辦公室表示,馬英九10月29日將轉赴英國倫敦,30日與美國聖母大學倫敦國際中心(London Global Gateway)的學者及研究生會晤座談。31日參訪牛津大學,拜會校長李察森女士(Louise Richardson)並將以「十字路口的兩岸關係」(Cross-strait Relations at a Crossroad)為題在牛津辯論社發表演說。



牛津辯論社創立於1823年,為全球最負盛名的辯論社團,並以國際名人造訪演說聞名於世,包括美國總統雷根(Ronald Reagan)、卡特(Jimmy Carter)、尼克森(Richard Nixon)、柯林頓(Bill Clinton),英國首相丘吉爾(Winston Churchill)、柴契爾夫人(Margaret Thatcher)、卡麥隆(David Cameron)、梅伊(Theresa May),馬來西亞總理馬哈迪(Mahathir Mohamad)、巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)等政治領袖,都曾受邀演講。



馬英九辦公室表示,在倫敦期間,馬英九並將循著國父孫中山先生當年的足跡,走訪大英博物館等歷史景點,緬懷國父艱苦革命的奮鬥歷程。



馬英九辦公室指出,馬前總統此次歐洲行共8天7夜,預計於11月2日晚間返國。本次是馬前總統卸任後第7次出訪,前6次為2016年11月分別訪問馬來西亞及美國,2017年2月、2017年11月、2018年4月訪問美國,以及2019年6月訪問新加坡。