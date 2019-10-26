韓國瑜開「大學生都出國一年」支票　教育部：須滿足4點

▲韓國瑜承諾，若當選總統，將鼓勵大學生出國交換一年。（圖／記者賴君欣攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜25日在虎尾成立青年後援會，並承諾若當選總統會鼓勵所有大學生、研究生都出國交換一年，費用他會想辦法。對此，教育部表示，鼓勵學生到海外學習，一直都是教育部力推的政策，但若要全部學生都出國，粗估至少要50至100億，錢哪裡來是個問題，若金費問題解決，當然是鼓勵。

高雄市長韓國瑜一連2天回娘家雲林拚大選，25日晚間在虎尾參加青年後援會成立大會，韓國瑜授戰旗給青年後援會並承諾，「全力推動中英文雙語，幫助年青人創業，另要鼓勵台灣大學生及研究生在4年及3年中，一定有1年要到國外遊學當交換學生，費用問題，我當選總統，一定會幫所有大學生、研究生解決。」

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對此，教育部次長劉孟奇接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，鼓勵學生到海外學習，一直都是教育部力推的政策方向，但要達到所有學生都出國交換，有4項配套措施必須滿足。

▲雲林縣青年後援會成立大會韓國瑜前往授旗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

劉孟奇表示，第一是要有足夠的交換機會，不是說每個台灣學生想走出去，就一定有海外學校願意收。教育部鼓勵大學多簽姊妹校、進行國際交流，幫學生拓展交換機會。

第二是財政能量問題，劉孟奇說，如果一年平均有1500萬學生，一年至少補助40至50萬，以大學學制4年來說的話，補助全部的學生出國交換，教育補助至少要50億至100億，這樣龐大的經費哪裡來？要喊口號都可以喊，但是錢從哪裡來才是問題。教育部目前透過高教深耕等計畫，鼓勵大學提供交換機會，但有些學生不見得負擔得起。

第三點，劉孟奇認為，現在真正的教育現況是，很多學校簽訂了姊妹校，但是名額躺在那裏沒有人去用，其實學生應多加利用，加強自己的外語、海外生活能力、以及膽識。現在很多大學設法找到交換名額，每年卻不見得能用完，學生不見得有勇氣和能力申請，需要完整的課程配套，按部就班培養學生的各項能力。

第四是學制上的配合，劉孟奇指出，許多學生擔心出國交換一學期、一年，會導致延後畢業，大學必須有所規劃。而針對韓國瑜所說的「出國一年」，他則認為，時間可以彈性一些，可針對學生需求、學習規畫等，除了一年的出國機會，也提供短期交換的機會。



