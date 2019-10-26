高市2消防員拒病患「跨區送醫」遭調職　網轟議員施壓？李雅芬喊冤

▲2名警消拒絕病患跨區送醫遭到調職，事後網友指控市議員介入關說 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市2名警消擔任救護員勤務時，以「無法跨區送醫」理由拒絕一名從診所要轉診到大型醫院的病患，造成病患的先生不滿，當場打電話給市議員李雅芬，雖然李雅芬當時有打電話給高雄市消防局長黃江祥，不過雙方還是堅持不下，讓這名病患的先生只好自行開車轉診，事後卻傳出這2名警消遭到調職，同時李雅芬也被網友指責關說，李雅芬喊冤。

21日晚間，高雄市消防局前金分隊2名消防員擔任救護勤務時，接獲報案表示診所內有一名情況緊急的病患需要被轉診到大醫院，但是到場評估之後，確認這名病患情況危急，建議就近送往大同醫院，不過病患的先生表示過往病歷都在榮總，所以希望救護人員送往榮總，不過救護員以「無法跨區送醫」理由拒絕，讓病患的先生只好自行送醫。

▲2名警消拒絕病患跨區送醫遭到調職，病患丈夫（橘衣）當時開車自行送醫（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2名警消拒絕病患跨區送醫遭到調職，病患丈夫（橘衣）當時開車自行送醫（圖／記者吳奕靖翻攝）

當下病患的先生有打電話給市議員李雅芬，李雅芬也跟救護員當下有對談，請他們協助送往榮總，不過也被拒絕。就在23日的時候，2名救護員遭到調職，不過就在調職命令發佈以後，有網友在李雅芬的臉書來指控介入關說，造成救護員被調職，不過李雅芬表示確實有打電話給消防局長來詢問，救護車能否跨區送醫問題，當時高雄市消防局長黃江祥局長回覆：病患要求跨區送醫，可請患者或家屬在電子化救護紀錄表簽名具結，或根據《高雄市消防救護車收費辦法》開立1700元的收費單，就能送往指定醫院。患者到院後，檢傷分類達3級標準不用收費，如此就能滿足患者需求，可惜「這兩個動作同仁都沒做」。

所以調職原因，高雄市消防局認為：「同仁認真但作法不夠彈性，因此調整服務單位盼能改進，勿讓理應服務市民的工作，變成與民對立僵局」，希望同仁在此事後，未來值勤方式能更有彈性以滿足患者需求，將救護任務做好做滿。



高雄市議員李雅芬澄清新聞稿全文

主旨：針對高雄市消防局2名消防員因處理病患送醫不當遭懲處一事說明

案情：高雄市消防局2名消防員10月21日至新興區吉田耳鼻喉科診所執行一名女性病患出勤救護任務時，因當時女病患血壓高達210，且有發燒、頭暈等症狀，因此診所醫師建議家屬最好轉送大醫院救治。

當2名救護員抵達診所後，女病患丈夫向救護員表達，因為患者在高雄榮總有病歷資料，建議消防員是否協助送榮總，但救護員認為病患屬危及個案，應就近送往市立大同醫院，雙方就送醫地點無結論。

病患丈夫於是去電向認識的市議員李雅芬求助，李雅芬在電話中告知消防員，可否請救護員幫忙送榮總，因為病患本身病歷長期在榮總，希望依照家屬要求送榮總，但電話掛斷後，救護員又再次和病患丈夫說明，病患還是以送就近醫院先行處理，因雙方一來一往，在現場耽擱了約10分鐘。

當時病患痛苦難耐，病患丈夫擔心妻子病情，和救護員起了爭執，一氣之下，自行攙扶妻子開車送往高雄榮總。

＊疑點說明：

1.李雅芬當時認為，緊急救護的目的在於當民眾遇有意外創傷或疾病時，經向119求救後，派遣救護技術員迅速前往現場，立即給予專業而有效的急救處置，在穩定傷病情後，迅速送達「就近」的「適當」醫療機構接受進一步的醫療。

因為當時女病患的病歷都在榮總，當事人要求送往「適當醫療機構」榮總醫院，市民對緊急救護服務的需求，提升到院前緊急救護品質，減少傷病患死亡及失能，也是消防救護的重點任務

李雅芬指出，依據「緊急醫療救護法」第29條規定，「緊急傷病患之緊急救護送醫」，是以送達「就近適當」醫療機構為先，此「就近適當」也須應依據「緊急傷病患的傷病情況」做合併考量，不宜僅以「就近」或是「適當」單獨考量，而是以「維護緊急傷病患生命權益」為優先選擇。

2.李雅芬並未在事後向消防局長官施壓，當時消防局局長得知此事後，李雅芬還曾向消防局長要求「切勿處分同仁，可以教育訓練方式替代」，並未如網路論壇上所言，有關說情節。

3.該名女病患在丈夫自行送往榮總醫院後，至今昏迷，仍在高雄榮總加護病房治療，病患家屬當初以為妻子是小感冒，所以才先至診所看診，沒想到最後被診治是血管瘤，當時就是因為診所醫生看狀況不對勁，因此建議家屬得轉送大醫，由於病患長期在榮總看診有病例，因此才希望救護員能轉送榮總為妥。

李雅芬表示，從診所的監視畫面可看出，醫師有向救護員說明狀況，當雙方就該送哪家醫院爭執後，家屬眼見病患已撐不了，堅持最後乾脆自行就醫時，2名救護員卻是眼睜睜地看著病患由丈夫自行攙扶下走出診所。

李雅芬強調，「救護員執行救護任務非常辛苦，辛勞值得肯定」，但該起個案是否仍應站在「視病患如親」，並依據「緊急傷病患的傷病情況」做綜合全盤考量的狀況，值得外界省思。

▲2名警消拒絕病患跨區送醫遭到調職，事後網友指控市議員介入關說 。（圖／記者吳奕靖翻攝）