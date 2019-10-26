戀上屁蛋妹為愛走鐘…同仁嘆「他是好警察」！10萬粉專預告：還有更大未爆彈

▲王警除了騎公務車載女友，還被民眾爆出其他爭議。（圖／翻攝自臉書）

記者莊智勝／台北報導

台北市萬華分局王姓員警因騎乘警用公務車載女友登上新聞版面，如今後座女友身分也隨著曝光，竟是曾與MP魔幻力量成員嘎嘎交往過的「屁蛋妹」。在事件延燒後，屁蛋妹也發出聲明，強調自己是因為流產、子宮出血，男友擔心之餘才會騎公務車載她，無辜反擊「台灣網友都不先了解事情真相！」但擁有10萬粉絲的臉書粉專「路安專案」對於這一聲明則質疑「是要提油救火嗎」，還預告團隊已經掌握重大證據，一但發布「王警至少要大過處分，嚴重一點可能就掰了！我先問團隊意見，若沒異議，稍後發布到粉專！」

任職於萬華分局的王姓員警過去表現相當優良，還是警界中幾乎人人皆知的「緝毒王」，豈料3個月前卻因為缺失不斷，遭調任警備隊「重新磨練」，如今又再遭民眾爆料「穿制服騎公務車載女友」、「亂嗆路過民眾」等，畫面在臉書「爆怨公社」曝光後，立即引起網友討論。

對此，王警澄清，自己騎公務車載女友是因她子宮出血、身體不適。女友「屁蛋妹」也在IG發文澄清，表示自己是因為流產而出血，並非是網友所質疑的「月經」，還抨擊「台灣網友都不先了解事情真相，就憑一位民眾發的抱怨文、幾張照片，就可以把白的講成黑的，怎麼爆料者先生都沒有講到自己先開口咆哮兇人呢？」

▲屁蛋妹澄清，當時是因自己流產、子宮出血，男友才會騎公務車載她。（圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」）

擁有10萬粉絲的臉書粉專「路安專案」在昨（25日）晚間事件爆發後，就開始收到網友私訊爆料王警的脫序行徑，甚至還有警方私下透露，王警過去緝毒績效佳，還被封為「鷹眼帥警」，頻頻受到分局表揚，前途一片看好，但在與這位女友交往後，一切就變了調，還曾因女友捲入「人妻婚外情糾紛」，爆發爭吵扭打而鬧上媒體；該名員警表示，王員是因為這段感情而導致行為失序，「否則他是個認真工作的好警察！」

「路安專案」稍早也再度PO文強調，自己非爆料單位、也不是仇警，只是這次的案件令人感到失望，「昨晚對王警一案作最後更新後，預計就不把這件事放心上，但早上看到網友提供王警女友的聲明，呃……，是要提油救火嗎？且團隊稍早通知我去看粉專信箱，不看還好，一看受不了，證據發布出來王警至少要被記大過處分，嚴重一點可能就掰了！我先看團隊意見，若沒人有異議，稍後發布到粉專，這次爆點比之前的都大！」

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►影／缺失太多！台北「抓毒勇警」調警備隊磨練...又爆「警用車載七辣」 狂嗆路人

►騎警車載女友被譙…屁蛋妹心痛：我流產正在出血！ 曝真相「爆料者先咆哮罵人」

►王姓警員女友控「咆哮滿針孔」 爆料者秀手臂自清：要不要她去拿診斷書我去驗尿

▼路安專案預告，粉專信箱裡還有一顆「未爆彈」。（圖／翻攝臉書粉專「路安專案」）