遠見調查／企業主最愛領導人！近8成懷念蔣經國、陳水扁評價最負面

▲蔣經國。（圖／翻攝宋楚瑜臉書）

記者張乃文／綜合報導

遠見雜誌最新調查特別針對台灣上市櫃負責人對於歷任總統的看法，結果顯示，企業主對於過去70年台灣歷任領導人的評價，有高達78.9％最肯定前總統蔣經國，但在負面影響方面，前總統陳水扁則以34.2％名列第一。

▲▼遠見雜誌調查中華民國歷任貢獻最多及負面影響最大總統。（圖／遠見雜誌提供，下同）

最有貢獻歷任總統？78.9％企業主最懷念蔣經國、陳水扁評價最負面

遠見適逢中華民國政府遷台70週年，特別針對台灣上市櫃負責人調查，詢問企業主們對於台灣政經社會變遷及展望2020的建議。25日發布最新調查結果，在歷任總統中，有高達78.9％認為蔣經國對台灣最有貢獻；但在對台灣整體發展最有負面影響的總統，則有34.2％投給陳水扁，緊接著為前總統李登輝的17.9％。

最受肯定的閣揆與財經官員：孫運璿、李國鼎

另外，在行政院長及財經首長方面，遠見以「任期超過兩年的歷任行政院長，誰對台灣最有貢獻？」為題，前行政院長孫運璿以84.2％奪冠，其次為蔣經國48.4％、前副總統蕭萬長23.2％。

歷任財經首長則是曾任財政部長、經濟部長與政務委員的李國鼎獲得67.9％的最高青睞、第二名為彭淮南58.4％。

調查是由「遠見研究調查」在2019年9月9日至10月5日進行，調查對象為上市櫃企業負責人／發言人。調查方式經由電話邀約取得受訪企業同意後，再行發送網路問卷連結，邀請企業負責人／發言人上網填答，總計回收190份樣本。

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