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牛魔王出沒139線！邁開逆天大長腿悠閒散步　網笑瘋「排氣量很大喔」：有聲浪

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▲▼ 139有牛 。（圖／翻攝彰化人大小事）

▲139線上出現一隻巨牛。（圖／翻攝彰化人大小事）

記者林昱萱／彰化報導

彰化139線由於常常有民眾在這裡發生車禍，因此被封為「最陰路段」，還常常有網友們聲稱，「根本就是在抓交替」。不過，這一次有網友拍下一張超狂照片，只見畫面中，一隻巨大的牛出現在139線上，淡定自如的遊走大街，也讓原PO忍不住發文提醒，「路過要小心！」。

從畫面中可見，該隻牛的身形相當巨大，而被拍下的瞬間，它就恰好邁著大長腿，在馬路上悠閒散步，配上夜晚的燈光，看起來就像是去夜遊一樣，不過由於是出現在139線上，所以讓拍下的網友也連忙發文提醒，「139線三清宮牌樓前轉彎處，有牛在路上、路過要小心！」

貼文一出，立即引發不少網友熱議，就有網友開玩笑說，「大牛出現，記得閃遠一點，排氣量很大，有聲浪」、「真的牛欸不是藍寶堅尼」、「牛牛表示：林北在晨跑啦！」、「動物三寶」、「應該是附近牧場偷跑出去的」。

事實上動物在139線上逛大街的情況，已經不是第一次了，還有網友先前在139線上拍下超巨大的「巨鹿」，該頭龐大宛如「神獸」的野鹿，體型甚至比一台機車還要巨大，也讓當時目睹的網友表示，「根本是山神降臨」。

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