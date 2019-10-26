海外台商的努力讓她哭了！　李佳芬籲：台灣不要妄自菲薄

▲李佳芬至越南參訪，看到海外台商如此努力，令她感動流淚。（圖／翻攝自韓國瑜競選總部）

記者孫于珊／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜行程滿滿滿，妻子李佳芬再度代夫出征！走訪東南亞尋求僑胞支持。在結束了訪菲行程後，25日一早由菲律賓搭機前往越南，參訪一家台商醫院，晚上也與多位台商餐敘。佳芬姐看到海外台商如此努力闖出一片天，令她感動欣慰，甚至眼眶泛紅、不停拭淚，她認為台灣不要妄自菲薄，國際局勢會樂觀。

李佳芬一抵達胡志明市機場，當地華僑以最熱烈歡迎儀式前來接機，許多在地媒體也大力關注。在迎賓式後，佳芬姐立即前往當地參訪東南亞唯一台商醫院「胡志明醫藥大學震興醫院」，該醫院目前和彰化基督教醫院及台北榮民總醫院合作。

▲李佳芬前往越南參訪東南亞唯一台商醫院。（圖／翻攝自韓國瑜競選總部，下同）

震興集團趙董事長為回饋社會，斥資建設亞洲病床數最多的醫院，並積極充實院內設備，希望服務越南南部台商以外，也希望為越南民眾創造一個現代化的醫療環境。

佳芬姐表示，台灣人真的很厲害，很有勇氣拼搏！她認為台灣雖小，但有很大的力量在海外，因此很需要借助海外華僑、台商等，來延伸國力與國際觀，千萬不要妄自菲薄，加上中華民國是自由民主法治國家，因此也認為未來的國際局勢不會這麼悲觀。

晚上與多位台商餐敘時間，佳芬姐也說到，不論菲律賓或越南的台商，人在異鄕，但心總繋著故鄉、關心著台灣，對台灣懷抱著高度關切。看到台商僑胞所做的努力，佳芬姐更在言談中數度哽咽。她指出台灣發展的三大目標，一台灣精神：勤樸、奮鬥、踏實；二領導人應俱備勤政愛民、廉能、有效能；三加強海外台商、華僑的連繫。並高喊「台灣的政治人物若不好好做事，真的對不起大家！」

▲李佳芬在言談中數度哽咽，強調台灣不要妄自菲薄。（圖／翻攝自韓國瑜競選總部）

同時也再次強調不要妄自菲薄！台灣素質很不錯，只是忘了自己的國家發展目標、核心價值是什麼，她相信以台灣的勤奮與過去所累積的基礎，只要再找回來，一定能讓台灣發光發熱，也期待與懇請海外的台灣企業家朋友，除了在國外發展成功外，也不要忘了台灣，回頭再來幫助台灣自己本身。

▲李佳芬一抵達胡志明市機場，當地華僑熱烈歡迎。（圖／翻攝自韓國瑜競選總部，下同）

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