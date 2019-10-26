亞馬遜市場份額多30%還是輸　微軟奪美國防部3000億合約...川普公平性遭疑

▲微軟拿下JEDI雲端運算服務合約。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國國防部在週五（25日）表示，目前已經確定會與微軟合作，其所簽訂的JEDI雲端運算服務合約，價值高達100億美元（約新台幣3056億元），且合約時間長達10年。原先外界都推測會是亞馬遜取得合約，最終則是由微軟奪得；對此，亞馬遜的發言人則回應，他們仍會繼續為數字戰場努力。

綜合外媒報導，微軟與亞馬遜一直處於競爭狀態，為的就是爭得價值100億美元（約新台幣3056億元）的JEDI雲端運算服務合約。週五（25日）晚間，美國國防部表示，他們已經選擇微軟，讓其成為此次合約的獲勝者，此外，他們也預測，這個合約將會在首2年，創造出2.1億美元（約新台幣64億元）的任務訂單。

不過，大多數的專家認為，這筆交易應該會讓亞馬遜奪得，而最終則是被微軟打敗，IBM、ORACLE也遭擊敗。

▲亞馬遜被認為是雲端運算的領導者。（圖／路透）

對此，亞馬遜的發言人則驚訝回應，亞馬遜是雲端運算的龍頭，僅對產品進行詳細評估顯然得出了不同的結果，不過「我們仍會致力於創新數字戰場，在新的數字戰場中，安全性、效率、彈性、資源可擴展性會是成敗的區別。」

此外，根據美國高德納（Gartner）諮詢公司的說法，亞馬遜在十多年前就開創了雲端運算業務，且擁有了市場48%的份額，微軟則以15.5%的份額位居第二。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

據《華盛頓郵報》報導指出，該報的大股東傑夫•貝佐斯（Jeff Bezos）同為亞馬遜公司的CEO，然而，美國總統川普早已對其諸多不滿，因此才會藉機反對與對方簽訂合約。

另外，雲端運算服務合約會被稱為JEDI，不只是因為此為軍方截至目前最大的訊息技術合約，其甚至有望帶動整個政府開創更多業務。因此，川普的決定，就讓不少人認為，此次的競爭，或許並不是那麼公平。

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