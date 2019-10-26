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遠見調查／過半民眾認為經濟比過去差　八成認為貧富差距擴大

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▲▼機車族，禁行機車，騎士，開單。（圖／資料照）

▲過半民眾認為經濟比過去差　八成認為貧富差距擴大。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

為了解人民對台灣變遷的看法及如何看未來，《遠見》進行「來台70年台灣變遷調查」，整體而言，面對2020與未來，台灣人民的經濟、社會、政治信心，幾乎完全動搖。五成以上認為目前台灣的經濟發展比上一代差，同時約有四成認為，下一代未來的經濟發展會更差；此外，共有八成民眾認為貧富差距更嚴重了。

53.2%認為經濟發展不如上一代；42.3%認為下一代更差

回顧台灣的經濟發展，53.2％民眾認為，目前發展不如上一代，只有22.3％認為比較好。展望未來，42.3％認為下一代的發展會比較差，僅一成五認為會變好。

▲▼遠見雜誌調查民眾對台灣經濟看法。（圖／遠見雜誌提供）

▲▼遠見雜誌調查民眾對台灣經濟看法。（圖／遠見雜誌提供）▲▼遠見雜誌調查民眾對台灣經濟看法。（圖／遠見雜誌提供）

▲《遠見》進行「來台70年台灣變遷調查」。（圖／遠見雜誌提供，下同）

48.5％認為貧富差距非常嚴重；中研院相同調查，1984年只有14.6％

根據中研院「台灣社會變遷基本調查」面訪顯示，1984年只有14.6％國民認為台灣貧富差距「非常嚴重」，27.8％認為「有點嚴重」，加起來42.4％，並未過半。2001年中研院持續進行相同調查，當時台灣民眾對貧富差距認知出現黃金交叉，回答「非常嚴重」與「嚴重」者，飆高到73.3％。

本次《遠見》調查以電話訪問同樣題目，詢問貧富差距嚴不嚴重時，回答「非常嚴重」為48.5％、「有點嚴重」36.9％，共85.4％認為，顯示貧富差距更嚴重了。

▲▼遠見雜誌調查民眾對貧富差距看法。（圖／遠見雜誌提供）

62.7%認為應省下軍購預算

當問到，台灣應該花更多錢買武器來保衛國家，還是該省下軍購預算、建設國家時，高達62.7％認為，應該把錢省下來。

▲▼遠見雜誌調查民眾對軍購看法。（圖／遠見雜誌提供）

愈來愈少台灣人相信愛拚才會贏

多年來台灣人篤信「愛拚才會贏」，推崇「吃得苦中苦，方為人上人」的價值觀快速崩解。在「請問你同不同意，努力一定會成功？」這一題，中研院過去曾每五年做一次面訪，回答「同意」者，從1985年的90.8％，逐年下降到2015年的62.5％。今年《遠見》電訪問同樣問題，表示同意者有57％。

《遠見》調查交叉分析後發現，年齡愈高者的認同度還算高。例如60歲以上認同「努力一定會成功」的比例最高，達64.9％，不認同度只有24.3％。而年齡層在30～39歲者，不認同度最高，為50.8％。

此外，以目前的生活水準和所付出的努力相比，中研院面訪調查中認為公平者在2011年有74.6％，今年《遠見》電訪，認為公平者為61.1％。連「最近快不快樂」的生活滿意程度也在下滑，中研院面訪調查中從1994～2015年都有八到九成的人覺得快樂，今年《遠見》電訪，覺得快樂者為69.2％。

▲▼遠見雜誌調查民眾對於「公平感」看法。（圖／遠見雜誌提供）

▲▼遠見雜誌調查民眾對於「公平感」看法。（圖／遠見雜誌提供）

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