川普大敗！法官裁定交出「通俄門」機密資料　彈劾調查也合法

▲美國通俄門特別檢察官穆勒的調查報告涉及大陪審團訊息，部分資訊因此被刪減。。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國一名聯邦法官25日除了認可眾議院民主黨人對總統川普發起的彈劾調查是合法行動，還下令司法部公布特別檢察官穆勒（Robert Mueller）經過刪減的報告。這項裁決對於川普而言是個重大打擊。

CNN報導，川普政府先前聲稱眾議院的彈劾調查並不合法，因為目前還沒正式投票授權調查。不過，華盛頓特區法官郝爾（Beryl Howell）認為，眾議院很顯然在進行彈劾調查，這是行使司法權的一種方式，「《聯邦論》（Federalist Papers）、憲法文本以及最高法院判例都清楚表明，彈劾審判具備司法性質，構成司法程序。」

郝爾還要求司法部10月30日以前，交出大陪審團被刪減後的訊息，這些是來自穆勒針對2016年俄羅斯干預美國大選的調查，由於涉及機密程序，所以內容經過修改。郝爾認為，公開這些資訊的限制很多，但為了避免彈劾調查中可能出現不公正的情況，揭露訊息的重要性大過繼續保密，「穆勒在多年調查中實踐大量工作。」

眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）對於裁決感到滿意，「法院經過深思熟慮的裁決顯見，我們的彈劾調查完全與憲法一致，徹底駁斥白宮的說法。」一名發言人則表示，司法部正審查這個決定。