▲星宇一號機交接「K董深情獻吻」，10/28親自駕駛抵台！（圖／翻攝星宇航空臉書，下同）

記者嚴云岑／台北報導

星宇航空2020年1月23日正式開航，董事長張國煒日前帶隊到德國漢堡，親自驗收全台首架A321neo 1號機B-58201，25日交接儀式上，張國煒除了趴地驗收新機外，更在機身上留下深情一吻，照片PO上臉書，許多網友看了直呼感動，更表示非常期待飛抵台灣那一刻。

星宇航空明年開航後，將首航澳門、檳城、峴港3航點。張國煒帶領團隊，在漢堡時間25日下午完成交機、26日起飛返台，沿途中停杜拜、曼谷兩地後，台灣時間28日上午11時半抵達桃園機場。

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星宇航空在貼文中寫道，全體參與接機的星宇人完全擋不住雀躍的心，明年將帶著夢想啟程飛往台灣，要台灣粉絲們準備好相機跟手機，在10月28日一起響應「星宇照飛機」活動。

星與團隊也在貼文留言回覆網友，「10月28日新機抵台是由董事長開回台灣！」讓許多星宇粉直呼期待，除了準備好相機準備拍照，更期待下次的旅行搭著星宇從台灣出發。

首架飛機引進後，星宇試航驗證作業程序將進行到第四階段，張國煒日前接受媒體訪問時提到，能不能賣票還是要以拿到民航局營運許可為主，但內部是希望12月中能正式對外銷售，希望國人多多給予支持。

▼張國煒帶領團隊，在漢堡時間25日下午完成交機。