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打算152億出售華盛頓「川普國際飯店」....躲非法獲利指控！　2017年曾賺12億

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▲▼華盛頓的川普國際大樓,Trump International Hotel。（圖／翻攝自Google Map）

▲ 華盛頓的川普國際飯店走路14分鐘即可抵達白宮，成為許多外國官員的住宿好選擇。（圖／翻攝自Google Map）

實習記者許祐誠／綜合報導

2017年賺進4080萬美元（約新台幣12億元）的川普集團（The Trump Organization）5星級「川普國際飯店」（Trump International Hotel ），25日傳出計畫以5億美元（約新台幣152億元）出售，避免長期以來有關利益衝突的指控。值得一提的是，這間飯店距離白宮走路只要14分鐘，2017年曾吸引馬來西亞、科威特和沙烏地阿拉伯的官員入住。

根據CBS和USA Today報導，飯店在2016年底川普當選前開始營業，期間吸引不少想獲得政府青睞的遊說家和外交官入住，也因此面臨許多利益衝突的指控。《華盛頓郵報》便爆料，2016年10月至2017年3月期間，曾有一家和沙烏地阿拉伯有聯繫的遊說公司，支付飯店大約27萬美元（約新台幣825萬元），如果飯店順利轉手，這將是該行業歷史上最有利可圖的交易之一。

此外，美國聯邦上訴法院本月初也宣布，將重新審判一項有關川普利用飯店非法獲利的指控。因為美國《憲法》指出，包括總統在內的美國官員，禁止接受來自外國政府的禮物和酬勞。但根據川普2018年的財務報表，他2017年年總收入超過1億美元，其中有大約4080萬美元來自川普國際飯店。

▲▼ 華盛頓的川普國際大樓。（圖／翻攝川普國際大樓官網）

▲ 飯店內的高級豪華套房每晚1178美元起（約新台幣3.6萬元）。

對於外面的種種質疑，川普集團執行副總裁，也就是川普次子的艾瑞克（Eric Trump）表示，「人們反對我們從飯店賺很多錢，所以我們正考慮出售。自從開業以來，我們一直對這家飯店產生非常大的興趣，但作為房地產開發商，我們始終願意探索我們的選擇。」

飯店行銷暨營銷總監帕催西亞（Patricia Tang）也說，公司已經聘請房地產公司協助出售飯店，目前希望售價超過5億美元，也就是每間房約為200萬美元（約新台幣6115萬元）。

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