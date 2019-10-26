尚青、尚澎派！「高雄海味」就在高雄國際食品展

▲高雄市葉匡時代理市長與海洋局趙紹廉局長為食品展業者加油打氣。（圖／高雄海洋局）

記者莊智勝／高雄報導

2019高雄國際食品展24日開幕，高巿府海洋局與高雄市19家優質水產廠商組成「高雄海味專區」參展，每日舞台安排「名人灶咖料理秀」、「米其林名廚料理秀」、「海味樂翻天 獎品大放送」、「打卡送好禮」等活動，27日時尚女神小禎將現場下廚，展覽期間1500份海味好禮滿額送，滿500元限時抽最大獎Gogoro電動機車，加碼抽林依晨代言的按摩椅！

海洋局與永安區漁會、梓官區漁會、彌陀區漁會、万嘉棠、互得惠、天時福、安心漁、利安鑫、宏裕行、建榮、飛洋、晉欣、得意中華、盛洋、魚之達人、魚社長、凱亞、順億、鮪軒等19家優質水產廠商共同籌組「高雄海味專區」參展。為了將「高雄海味」新鮮、優質、豐沛漁獲品牌形象推向國際，除了日前（23日）與高雄餐旅大學共同舉辦「國際名廚廚藝交流研習會」，邀請WACS（世界廚師協會）名廚Douglas Tay現場以高雄海味食材做示範料理，本次食品展期間更推出創意料理「名人灶咖料理秀」、「米其林名廚料理秀」，由圓山、翰品飯店主廚、米其林名廚、藝人小禎示範分享多元、豐富的海味料理。

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▲高雄圓山飯店以高雄海味在地食材製作家庭主婦輕鬆即可上手的三杯鯧魚及富貴烏魚子捲。（圖／高雄海洋局）

展期間於「高雄海味專區」與「水產公會專區」消費滿千元，即可參加「海味樂翻天 獎品大放送」，兌換限量海味福袋（1500份，送完為止）；消費滿500元的民眾，憑發票還可參加海味限時抽，除了有優質高雄海味伴手禮、日本來回機票，還有時下超夯的必備廚具氣炸鍋、鑄鐵鍋，最大獎Gogoro乙台，累計消費滿3萬元可憑發票加碼抽林依晨代言的按摩椅乙組！展期共4天，10月24至27日每日上午10時至下午6時開放參觀，展覽最後1天至下午5時，請各位朋友把握展覽時間，把尚青尚澎派產品帶回家，更多好康優惠資訊請上Facebook「高雄海味地圖」粉絲專頁查詢。

▲高雄市政府海洋局在高雄國際食品展中，結合19家在地水產品優質廠商，共同為高雄海味創造No.1的商機。（圖／高雄海洋局）

▲高雄市葉匡時代理市長與海洋局趙紹廉局長為食品展業者加油打氣。（圖／高雄海洋局）