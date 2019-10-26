就是愛蘋果！　華為創辦人過安檢被拍到攜帶iPad

▲華為創辦人任非正過海關時被發現帶iPad。（圖／翻攝自微博）

記者余弦妙／綜合報導

微博近日流傳著一張相當夯的照片，照片一名身穿西裝的男子在過海關時，被海關人員從包包拿出一台iPad，這看似稀鬆平常的事情，就因西裝男子的身分而引發外界熱議，這位就是華為創辦人任正非，根據陸媒報導指出，日前華為消費者業務CEO余承東才說「華為已經幹翻蘋果」，但這張照片的出現似乎狠狠打臉這一說法。

綜合陸媒報導，近日在微博上有網友po出一張照片，圖中是華為創辦人任正非在過機場安檢時，被海關人員從包包中拿出他帶的平板竟是競爭對手蘋果的iPad，此舉引發外界討論。

就有陸媒指出，如果是一般消費者，任正非用什麼品牌的展品都無所謂，他選用蘋果而非華為這也只能說明，蘋果的CP值比華為好，但他作為華為創辦人，卻在公開場合拿出蘋果產品，真的非常誇張。

但先前媒體就披露過，任正非的長女、華為財務長孟晚舟去年底在加拿大被捕時，身上攜帶的電子產品就包括Apple的MacBook Air、iPad Pro、iPhone 7 Plus，還有1支華為的Mate 20 RS，當時就被冠上「蘋果愛用者」的稱號。

其實，任正非5月在接受央視專訪時曾說過，自己的孩子不愛華為愛蘋果，家人都用蘋果的手機，甚至會送家人蘋果電腦。當時他更強調，「我講的是事實，不能說用華為產品就愛國，不用就是不愛國。華為產品只是商品，如果喜歡就用，不喜歡就不用，不要和政治掛勾。」