江西走走／不辣不香！江西贛菜就愛這一味　最正宗的三杯雞竟是「這三杯」

記者韋依蘋、洪珮瑄／重慶－台北連線報導

說起「吃辣聞名」的地方第一個想到的會是哪呢？許多人心中的答案大概都是四川、重慶、湖南等，不過，有個地方若要說它是吃辣第二，因該不敢有人說自己是第一，那就是「江西」。

▲江西道地的三杯雞是用醬油、甜酒釀、豬油下去調味。（圖／記者韋依蘋攝）

江西的特色贛菜可能在大家的印象中略為陌生，雖然它的辣不比川菜、湘菜有名，但也是不容小覷的，其中一道菜較為耳熟能詳的就是「三杯雞」。這道源自江西的特色菜，與台灣普遍認知的三杯不同，原本是以「醬油、甜酒釀、豬油」下去製成，但傳到了台灣後就被改良了。

台灣的三杯雞現在除了用「醬油、米酒、麻油」調味外，也加入九層塔來提香，且台式三杯也衍生出許多種類的料理，例如三杯中卷、三杯肥腸等。

▲「鮮辣」是江西贛菜的滋味，能吃到辣椒的新鮮且後勁十足。（圖／記者韋依蘋攝）

事實上，江西三杯雞的起源與抗元民族英雄文天祥有關，據傳這道菜是他最後的一頓晚餐，當時一位老婆婆誤以為因抗元而被俘的文天祥已死在獄中，因此帶上一壺酒和一隻雞，想前去祭祀悼念這位民族英雄，結果到了獄中後發現文天祥竟然還活著，內心激動不已。

當時一名看管監獄的兵士見到這一幕後，十分欽佩文天祥的堅強，因此幫助老婆婆一起用現有的酒和雞做了最初的「三杯雞」，並獻給文天祥，以表敬佩之意。最後，文天祥懷著亡國之恨，吃完了這最後一頓飯。據悉，這位獄卒後來只要每逢文天祥忌日，就會做出這道菜來祭奠他。

▲▼江西贛菜幾乎每一道菜都會加入辣椒。（圖／記者韋依蘋攝）

江西贛菜無辣不香，每道菜基本上都會加入辣椒，相比四川、重慶的麻辣；湖南、貴州的香辣，江西的辣可說是特別的「鮮辣」，能吃到辣椒的新鮮且後勁十足。

有人說以辣聞名的菜系中，贛菜之所以稍顯無名，其實只是深藏不露；也有人說是江西人已食不覺辣，更有人說是因已辣到一個境界而退出比辣的競爭中，無論如何愛吃辣的人千萬不能錯過，江西贛菜那不知不覺散於口中、後勁十足的鮮辣哦！

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