竹北高級住宅區藏賭博麻將　抽頭金超肥！23桌全滿可「日進15萬」





▲竹北警方查獲藏於民宅的賭博麻將場。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹北地區一處民宅，假借「台灣麻將休閒協會」的名義開設賭博麻將場供賭客賭博，並收取「每人每將100元」的抽頭費，這間掛羊頭賣狗肉的賭場，直到被民眾向警方檢舉不法才被盯上。警方於10月24日17時許，持搜索票現場查獲邱姓負責人、服務人員及賭客共計20人，以及現金40871元、1比1現金籌碼18萬3800點、麻將賭具4副，並起出會員名冊、營業帳單等贓證物，全案依涉嫌違反賭博罪嫌移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

位於新竹縣竹北地區成功3路一處民宅內，有業者以「台灣麻將休閒協會」的名義開設麻將場供人賭博，賭客除了一進場就要先繳交200元的清潔費外，之後業者會再向賭客每人每將抽取100元的抽頭費。這間麻將館規模不小，室內約有23、4桌麻將桌，假日更是經常爆滿、一位難求，若是以常理2將3小時推估，每桌4人、一次2將來看，業者等於每3小時就可以向1桌抽取800元的抽頭費，若以23桌估算，每日最高收入更達近15萬元，不過該會並不限制底台金，有許多賭客只要周末假日都來報到，甚至連外縣市都有賭客專門來此賭博，直到日前疑似遭到民眾檢舉才被警方鎖定。

▲許多中南部賭客每到周末假日都會專程北上到這裡摸幾把。



竹北分局警方組成專案小組，經多月埋伏蒐證，於2019年10月24日持搜索票執行搜索，當場查獲負責人及賭客共計20人，查扣賭資現金40871元、1比1現金籌碼18萬3800點、麻將賭具4副，並起出會員名冊、營業帳單等贓證物。

警方調查，這間藏於民宅內的「職業麻將賭場」是利用申請合法登記之人民團體「台灣麻將休閒協會」名義，以「合法掩護非法」之手段，暗地裡吸收會員，並變相以場地清潔費為由，向賭客抽頭營利，以規避警方查緝。只是，業者雖口頭稱自己有向內政部申請「麻將協會」立案，卻遲遲提不出證據交由警方，訊後均移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

竹北警分局呼籲「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」將至，為淨化選前風氣，亦將嚴格取締選舉賭盤，絕不容許賭博敗壞社會風氣，請不肖分子勿以身試法。

▲▼警方持搜索票執行搜索，當場查獲負責人及賭客共計20人，查扣賭資現金40871元、1比1現金籌碼18萬3800點、麻將賭具4副，並起出會員名冊、營業帳單等贓證物。

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