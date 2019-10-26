黃金銷售員下訂「俄羅斯電郵新娘」　開箱驚見「竟有帶把」崩潰毆到爆頭亡！

▲黃金銷售員殺掉俄羅斯電郵新娘。（圖／翻攝自News team）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人對於俄羅斯新娘充滿好奇與憧憬。一名任職於英國最大獨立手機銷售公司「Phone4U」的銷售員，在事業有成後，在網路上購買了一名「電郵妻子」，沒想到等到女方抵達、辦完結婚手續後，男子才發現老婆竟然是變性人，崩潰到將新婚妻活活打死。

根據英國《每日郵報》報導，科利爾（Chris Collier）為「Phone4U」的元老級銷售員，曾在2006年創下單月14.6億英鎊的驚人業績，接著一路跟著老闆將公司推向市場巔峰。1990年後期科利爾移民到土耳其，在事業有成後，決定在網路上認識、下訂一名「俄羅斯電郵妻子」。

科利爾滿心歡喜的等到妻子「茱利亞」（Julia）來到土耳其後，交往了幾天就去登記結婚。沒想到卻在洞房當天，科利爾卻發現茱利亞竟然是一名第三性人（變性者），無法相信自己竟然花了大錢買到這樣的另外一半，科利爾甚至在網路上發文表示，「誰有辦法相信，茱利亞以前竟然是一個小夥子」。

科利爾在經過糾結之後，仍情緒失控的將茱利亞活活打死。案發之後科利爾過去的老闆相當震驚「他曾經是一個這麼努力的人，我幾乎無法相信他會做出這樣的事」；鄰居們也表示，「以為茱利亞是一名鋼琴老師，他們是一對很棒的夫妻，完全沒想到這樣的結果」。

茱利亞被謀殺後，檢警調查，事實上科利爾幾乎無法走出妻子變性一事，最終判處24年有期徒刑，而日前傳出科利爾染上肺炎併發敗血症，死於土耳其監獄。