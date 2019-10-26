推廣高雄海味！海洋局＆高雄餐旅大學攜手「國際廚藝交流」

▲新加坡星級主廚Douglas Tay與海洋局趙紹廉局長示範「鮪魚西瓜佐蘿勒冰淇淋」創意料理 。（圖／高雄海洋局）

記者莊智勝／高雄報導

2019高雄國際食品展將於24日開幕，高雄巿政府海洋局與國立高雄餐旅大學共同舉辦「國際名廚廚藝交流研習會」，特別邀請國際餐飲權威世界廚師聯合會 （World Association of Chefs' Societies，WACS）成員的新加坡名廚Tay Kiat Hwee,Douglas進行廚藝示範交流，期未來學子廚師能有更開闊的國際視野、精湛廚藝將高雄漁農產品發揚光大，賦予「高雄海味」更豐富多元的味蕾饗宴。



高雄餐旅大學表示，希望藉由講師的豐富經驗增進學生的專業知識，提昇參與國際競賽必備的廚藝技能。海洋局局長趙紹廉也表示，透過這次國際廚藝交流讓未來 的學子廚師除了能精進廚藝，精確掌握國際廚藝競賽技能外，更能將高雄在地水產食材與廚藝結合，賦予「高雄海味」更豐富多元的味蕾饗宴。

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▲高雄市政府海洋局與高雄餐旅大學共同以在地食材，透過Douglas Tay主廚的創意料理手法，推出「高雄海味廚藝料理交流研習會」，同學們反應熱烈 。（圖／高雄海洋局）



Tay Kiat Hwee,Douglas主廚除了分享對料理的熱情與參加國際廚藝競賽的經驗 外，現場以凱亞養殖場的無毒金目鱸魚及鮪軒公司的超低溫鮪魚肚，分別做出兩道美味料理，創新的烹飪手法、美味的視覺饗宴，讓在場學子大開眼界、讚嘆不已！ 來自新加坡的Tay Kiat Hwee,Douglas 主廚，16歲起就精通烹飪工藝，與來自世 界各地的名廚一起工作，30歲前已榮獲多項全球烹飪比賽殊榮，包括烹飪奧林匹克 運動會和西澳海洋文化節獲得了金牌和榮譽，以他為行政主廚的聖淘沙名勝世界 （Osia）餐廳，在2017年被新加坡米其林指南評為一星餐廳。「2019年高雄國際 食品展」將於10月24至27 日在高雄展覽館登場，海洋局特別邀請Tay Kiat Hwee Douglas主廚，在26日下午1點出席「米其林名廚料理秀」，歡迎喜愛高雄 海味料理的朋友到場（高雄海味專區）共襄盛舉，更多好康優惠資訊請上Facebook 「高雄海味地圖」粉絲專頁查詢。

▲高雄餐旅大學林玥秀校長（左）見證海洋局趙紹廉局長（右）頒贈感謝狀予此次支持的新加坡Douglas Tay料理主持（中）。（圖／高雄海洋局）

▲Douglas主廚向趙紹廉局長說明如何將天然食材變身為搭配海鮮的絕妙構想。（圖／高雄海洋局）