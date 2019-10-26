王姓警員女友控「咆哮滿針孔」　爆料者秀手臂自清：要不要她去拿診斷書我去驗尿

▲王姓警員在派出所服勤，因缺失過多調任警備隊，又爆出嗆路人遭PO文。（圖／畫面翻攝《爆怨公社》）

記者葉國吏／綜合報導

台北一位王姓員警用警車載女友引起網路關注，王姓員警女友在IG限時動態發文表示，真的覺得台灣網友都不先了解事情真相，就憑一位民眾發的抱怨文及幾張照片，就可以把白的講成黑的，怎麼爆料者先生都沒有講到自己先開口咆哮兇人的呢？你不是有錄影嗎？為何不敢PO呢？為何只敢放照片呢？對此爆料者也發文自清。

女友表示，當天因王先生鑰匙放在本人的包包忘記拿走，本人送至王先生上班地點的捷運站給王先生，因本人子宮流血(非網友所說的月經，是流產)所以身體非常虛弱，王先生擔心本人才載本人回警局。

▲▼爆料者發文駁斥吸毒說。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

女友透露，等紅燈時遇到一名男子一直對他們打量，王警員才回說「請問有什麼事嗎？」並非爆料者說「看什麼看！」說完之後爆料者突然像吃了炸藥一樣大聲咆哮「我有犯法嗎？請問我有犯法嗎？」爆料者眼睛非常紅及滿手類似針孔的傷疤，「這時綠燈我們沒理會就騎走」。

接著爆料者就沿路尾隨跟拍，情緒激動叫罵說要報警，爆料者進了警局長官也安撫他，當下爆料者還跟王警員握手言和。「從頭道偉王先生根本沒罵爆料者」。女友：「我身體不好我流產是我的不對，我不該因為不到5分鐘的路程而坐上警車，也希望爆料者你能摸著你的良心說話，上電視講講當天實際發生的狀況，而不是PO上網路說些謊言找人討拍」。