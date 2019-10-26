韓國瑜扯「黃金變綠」遭央行打臉　莊瑞雄曝真正目的：可能覺得好玩

記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜23日表示，自己在當立法委員的時候，曾去新店文園黃金庫房，並看到裡面的黃金因為放太久表面都「變綠色」，引發討論。立委莊瑞雄在節目中討論這件事情，表示曾問過央行高層「黃金是否會變綠」，央行高層直接打臉「放100年也不會變綠」，至於韓國瑜為什麼要這樣講？莊瑞雄認為，韓國瑜可能是覺得這樣很好玩。

▲ 國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



韓國瑜日前提到，「在台北縣的新店，整個山裡面全部是黃金！我當立法委員，要求中央銀行，你把鑰匙打開，我要去看，中央銀行總裁就把這個門咚咚咚打開，黃金啊！表面都變綠色的，放太久了。」

此話一出引起關注，立委莊瑞雄在政論節目《新聞面對面》直言「韓國瑜都講那個易於常人的話」，像是談到黃金會變綠，很難知道韓國瑜當時在想什麼，但莊瑞雄推斷，韓國瑜當時可能想到了在金門當兵「以為那個黃金就像砲彈放在地上，可能會很潮溼，所以可能長綠了」。

▲立委莊瑞雄談論韓國瑜「黃金變綠」一說。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

莊瑞雄透露，他曾詢問央行高層黃金變綠的可能性，得到答案是「放100年也不會變綠」。莊瑞雄判斷，韓國瑜會這樣說可能把新店金庫想成金門坑道，「濕濕的、水會掉下來，所以黃金會變綠」。莊瑞雄認為，韓國瑜在那個場合說出這樣的話，可能是他自己覺得很好玩，「他就是這樣的人，可能會覺得在那個現場會讓氣氛好一點」。