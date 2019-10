影／荒漠中炸出蕈狀雲　陸「首枚核導彈」爆炸影像曝光

記者馬叔安/綜合報導

大陸軍方25日公佈了「首枚導彈核武器」成功爆炸的影片,重現了1966年10月27日當天,導彈於酒泉衛星發射中心發射升空,並在空中引爆的現場畫面。此刻距離大陸於1964年10月16日第一顆原子彈在新疆羅布泊爆炸成功時隔兩年,意味著大陸正式躋身核武擁有國。

▲陸首枚飛彈核武器爆炸。(圖/翻攝自微博/中國軍視網)

在解放軍新聞傳播中心中國軍視網官方微博曝光的片段中,隨著指揮人員一聲「發射」口令後,載著核彈彈頭的火箭發出大量火光和煙霧,展開升空程序,地面人員用各種儀器監控,9分09秒後,彈著區傳來消息,導彈核武器在在飛行到距離地面幾百米的預訂高度成功爆炸。

▲陸首枚飛彈核武器起飛。(圖/翻攝自微博/中國軍視網)

大陸在上世紀50年代開展「兩彈一星」(核彈、飛彈和人造衛星)的研發工作,自從飛彈核武器於1966年試驗成功後,大陸又於1967年6月17日成功爆炸第一顆氫彈;並於1980年10月16日進行最後一次大氣核爆炸,最後在1996年7月29日成功進行了一次地底核試驗後,大陸政府聲明,從7月30日起開始暫停核試驗。

▲陸首枚飛彈核武器起飛。(圖/翻攝自微博/中國軍視網)

▲陸首枚飛彈核武器飛行。(圖/翻攝自微博/中國軍視網)

大陸前國家主席江澤民於1992年批准《核武禁擴條約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,縮寫NPT),成為該條約中的5個「有核國家」之一,也是5國中唯一做出不對無核國家使用核武器承諾的國家。

