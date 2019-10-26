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最準「民調」！　謝龍介：韓國瑜、蔡英文差距超乎想像

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▲▼韓國瑜、蔡英文。（合成圖／攝影中心攝）

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／攝影中心攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜目前在多份民調仍輸民進黨蔡英文，不過國民黨台南市議員謝龍介直指，賭盤是最準的民調，韓國瑜請假後到現在，賭盤已從讓50萬票，突然瞬間變PK大戰，是大翻盤，已接近死亡交叉點了。

謝龍介在中天政論節目《新聞龍捲風》表示，老百姓人家就是看不下去，面對一個庶民出身的，韓國瑜講話有時有人聽不習慣，甚至一些讀到博士的聽不習慣，但是我們這些凡夫走卒覺得韓國瑜跟我們一樣，跟我的左鄰右居、我的兄弟姊妹一樣，所以我們對韓國瑜的認同感越來越高，就是在這種情況下造成的。

謝龍介認為，20年來所有民調，組頭最準，說差多少就多少，短短這兩個禮拜，韓國瑜請假後到現在，從讓50萬票突然瞬間變PK，這是大翻盤，後面還有80天，當然未來會怎麼變化不知道，但這已經到死亡交叉點了，現在國民黨漸漸整合好了，民進黨則內亂，豬要搶灶，先卡先贏。

此外，謝龍介25日上17talk與資深媒體人黃暐瀚直播談話時也表示，韓國瑜最大的特色就是得到原民進黨鐵票的支持，因為這些販夫走卒長期都是支持民進黨的鐵票，但這幾年對民進黨感到失望，因此轉而挺韓國瑜，經濟藍、知識藍對韓國瑜有意見，但相信他們會支持韓國瑜。

謝龍介認為，韓國瑜請假是正確決定，如果沒有請假，在高雄市議會被攪和，既然他的對手是蔡英文，乾脆直球對決來談政策、建設、兩岸外交、經濟、農業等，「人民才是最後裁判者。」

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