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示威縱火可終身監禁！　香港264名大專生被捕「罪刑下場曝光」

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▲香港學生參與示威抗議。（圖／路透社）

▲香港反修例爭議延燒，學生們紛紛站出來抗爭。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例抗爭從6月至今仍未平息，隨後又因《禁止蒙面規例》通過而讓衝突加劇。香港大批年輕學生走在最前線，要求政府正面回應訴求。據悉，截至目前，已有264名來自11所大專院校的學生先後被捕，其中54人被定案起訴，涉及暴動、縱火、刑事毀壞、非法集結等罪名。

據星島日報報導，警方至今共拘捕264名參與示威活動的大專學生，涉及11所政府資助大學和自資院校，其中理工大學人數最多，共有58人被捕；其次是中文大學、香港大學及專業教育學院，被捕人數分別為57、44及40人，至於仍在候查的學生有130多人，至少有一人獲釋。

在這200多名被捕的學生當中，有54人被定案起訴，而他們大部分是涉嫌非法集結、阻差辦公，不過，由於過去2個月以來示威升級，許多被捕學生被控罪名甚至還涉及暴動、刑毀、縱火及襲警等罪。

▲▼ 香港中文大學,罷課 。（圖／翻攝自臉書／中大校園電台）

▲香港大學學生集體罷課，向港府表達不滿。（圖／翻攝自臉書：中大校園電台）

對此，執業大律師陸偉雄表示，暴動罪、刑毀最高可判監禁10年，非法集結最高5年；而縱火罪是當中最嚴重的罪名，若是定罪，最高可判處終身監禁。此外，他也提到，「如未被起訴，或是還在調查當中，通常有擔保和還柙這2種情況。」

陸偉雄指出，如果控罪罪名成立時，涉事者本身無案底又願意認罪、態度良好，求情空間就會多很多。他強調，學生可能有其崇高理想和訴求，但訴諸暴力是不智的，法庭會考慮其行為目的，「以佔中9份子為例，他們也不是因為個人利益而犯案，但法庭還是根據法例判刑。」

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